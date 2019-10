Trine kæmpede for at blive gældsfri: Nu vil fynsk kommune have ændret reglerne for kviklån

- Jeg har selvfølgelig gemt den.

40-årige Trine Holmegaard fra Ejby bladrer igennem det hvide ringbind.

Fingrene med de rødlakerede negle stopper ved et papir fra Danske Bank.

- Sagen om gældssanering er afsluttet, står der med sort skrift.

Gældssanering Gældssanering er en ordning, hvor man får nedsat en stor og håbløs gæld til et beløb, som man er i stand til at betale. Det er skifteretten, der kan lave en gældssanering. Kilde: domstol.dk

Historien bag brevet begynder i 2005, da Trine Holmegaard skal købe hus. Som de fleste andre vælger hun at optage et lån i forbindelse med købet.

Men Trine Holmegaard nøjes ikke med et lån fra banken. I 2009 vælger hun at tage et kviklån og ender kort tid efter i en gældsspiral.

- Det er så nemt bare at sidde bag skærmen og trykke sig rundt. Jeg blev ikke konfronteret med, hvorfor jeg skulle bruge de penge, forklarer hun.

Ifølge Trine Holmegaard har hun lagt navn til mellem otte og ti lån. I 2015 lød hendes samlede gæld på mere end én million kroner, forklarer hun.

- Havde jeg vidst mere om kviklån, så havde jeg aldrig taget et. Det er skruen uden ende, mener hun.

Først i sommeren 2018 lykkedes det Trine Holmegaard at blive gældfri.

Rådmand vil kviklån til livs

Ifølge Trine Holmegaard er del af forklaringen på hendes kviklån de reklamer, som hun mødte.

- Det er lige meget, hvor du går hen, så bliver du mødt med reklamer for lån. Fristen var for stor, forklarer hun.

Den holdning vækker genlyd hos Brian Dybro (SF), der er rådmand for beskæftigelses- og socialområdet i Odense Kommune.

- Vi oplever, at kviklånsgribbe lokker socialt udsatte mennesker ud i gældsfælder. Det skal der sættes en stopper for, understreger rådmanden.

Det foreslår udvalgene: Begrænsning af markedsføring og reklamer for kviklån

Et øget rådgiveransvar for udbydere af kviklån

Loft over renter og gebyrer reguleret i lovgivningen

Loft over antallet af lån en borger kan optage

Nationale kampagner med oplysning om dyre lån - herunder risici og faldgruber

Mulighed for frivillig registrering i RKI eller andre debitorregistre

Adgangen til gældssanering styrkes for borgere på kontakthjælp og andre offentlige ydelser Kilde: Henvendelse fra Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget Se mere

Derfor har han sammen med Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune sendt et brev til tre ministre samt en række udvalg i Folketinget.

I brevet lægger de to udvalg blandt andet op til "strammere regler for markedsføring og reklamer for kviklån" sammen med syv andre tiltag.

- Det er simpelthen så let at tage et kviklån. Jeg har selv lige tjekket det. Jeg kan få et kviklån på ét minut, lyder det fra Brian Dybro.

I foråret 2019 iværksatte Odense Kommune en undersøgelse af kommunens socialt udsatte. Her spurgte man kommunalt ansatte til deres erfaringer med gældsramte og socialt udsatte borgere.

Undersøgelsen viser ifølge Brian Dybro, at flere socialt udsatte i Odense har massive problemer med kviklån.

- De ansatte fortæller, at der kommer inkassoopkrævninger, og at borgere hænger i en gældsspiral. Det er fuldstændigt urimeligt, mener rådmanden.

På området for ældre- og handicap er det ifølge undersøgelsen hver fjerde borger, der har taget et kviklån.

Kunne have hjulpet Trine

TV 2/Fyn har vist Trine Holmegaard de otte forslag, som Odense Kommune har sendt. Hun er overvejende positiv over for forslagene.

- Det ville have hjulpet mig, hvis ikke det var så nemt at få et kviklån, siger hun.

Det er så nemt at sige, at det bare er politikerne, der skal tage ansvar. Man har også selv en del af skylden Trine Holmegaard

Trine Holmegaard hæfter sig blandt andet ved ændrede regler for gældssanering, så eksempelvis personer på offentlig forsøgelse kan få tildelt gældssanering.

- Jeg synes faktisk, at mange af forslagene er rigtig gode. Det ville hjælpe mange, mener hun.

Ifølge den tidligere skyldner kan forslag og politiske tiltage ikke løse alle udfordringer ved kviklån.

- Det er så nemt at sige, at det bare er politikerne, der skal tage ansvar. Man har også selv en del af skylden, pointerer hun.