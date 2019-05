Skifter mening om udskældte brosten: Nu vil Kerteminde have asfalt

Byrådet i Kerteminde har skiftet mening.

Efter flere støjklager besluttede man sidste år at omlægge brostene på Renæssancehavnen fra kløvede brosten til stokhuggede. Nu har politikerne igen ændret holdning og vil nu undersøge, hvad det vil koste at lægge asfalt i stedet.

Det skriver fyens.dk.

- Vi har bedt om at få nogle helt eksakte beregninger på, hvad det vil koste at lægge asfalt i stedet for, fortæller formand for Kerteminde Kommunes Miljø- og Teknikudvalg, Jesper Hempler (SF), til fyens.dk.

Lagde brosten i april

I april anlagde man ellers et 20 meter langt stykke prøvevej, der skulle teste, om de stokhuggede brosten mindskede generne for Tornøes Hotel og områdets øvrige naboer.

Det gjorde de ikke, fortæller medindehaver af Hotel Tornøes, Ulrich Birkerod, til TV 2/Fyn.

- De havde ikke rigtig noget effekt. Heldigvis har kommunen været meget lydhøre og taget det alvorligt. Vi er lykkeligt glade for, at der nu skal lægges asfalt. Det er det, vi har prøvet at få italesat i alle årene. Det er den eneste rigtige løsning, fortæller Ulrich Birkerod.

Siden da er det også blevet klart for politikerne, at de stokhuggede brosten vil kræve langt mere vedligeholdelse end tidligere.

- Det er også tydeligt, at brostene allerede nu har sat sig, og der kommer ujævnheder. Bekymringen er, at vi hele tiden vil komme til at putte penge i at vedligeholde det, forklarer Jesper Hempler.

Penge nok?

Kerteminde Kommune havde tilsidesat 1,1 millioner kroner til at lægge nye brosten. Samtidig havde Realdania tilkendegivet, at man ville bidrage med yderligere 1,9 millioner kroner.

De penge kan kommunen ikke bruge, hvis der lægges asfalt, og derfor skal pengene udelukkende komme fra kommunekassen. Man vil derfor nu undersøge, om det kan lade sig gøre at køre det sorte asfalt ud for 1,1 millioner kroner.

Hvis det kan lade sig gøre, vil arbejdet formentlig begynde til efteråret, skriver fyens.dk.