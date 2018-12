Kamma har angst og et snit på 11,7: Nu vil kommunen fjerne hende fra sin uddannelse

Fredag gik flere elever på HF & VUC Fyn på læseferie, men for 22-årige Kamma Lindholt var fredagen formentlig hendes sidste skoledag.

Hun lider af angst, og derfor blev hun i sommeren 2017 bevilliget såkaldt forrevalidering til en HF-uddannelse på tre år i stedet for to og med optrapning i antallet af timer frem til 2020.

Men nu er det ikke sikkert, at Kamma Lindholt kan fortsætte, selvom HF-forløbet, som hun altså er halvvejs igennem, på alle måder er en succes for hende.

For Odense Kommune vurderer, at Kamma Lindholt skal fratages sin forrevalideringen, og kommunen gør det i en indstilling klart, at de som følge heraf ønsker at stoppe hendes uddannelsesforløb.

Det på trods af at Kamma Lindholt både har fået det bedre og har et karaktergennemsnit på 11,7.

Kamma Lindholt har fået topkarakter i alle fag.

Odense Kommune skriver i sagen, at forrevalideringen blev givet med henblik på, at Kamma Lindholt efter sin HF-eksamen skulle fortsætte på en videregående uddannelse på SU, og det, mener de, ikke længere kan lade sig gøre.

I indstillingen skriver kommunen blandt andet:

"... det ikke længere vurderes realistisk, at du efterfølgende vil kunne tage en uddannelse på ordinære vilkår".

Der står efterfølgende:

"Det er vurderet, at der er behov for en helhedsorienteret plan for, hvordan du kan komme ind på arbejdsmarkedet".

Forstår det ikke

Men det giver ikke mening for Kamma Lindholt.

- Jeg kunne forstå det, hvis jeg ikke mødte op, hvis jeg var dumpet, hvis der var sket ændringer i mit helbred, som gjorde, at det ikke var muligt, men det er bare ikke sådan, det er, siger hun.

Revalidering Revalidering hjælper borgere med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet. Det er kommunen, der tager stilling til, om revalidering er en mulighed. Inden skal man ofte igennem en forrevalidering. En forrevalidering kan foregå på en arbejdsplads eller en revalideringsinstitution, men det kan også være et højskoleophold, hf-kurser, undervisning på 9.-10. klasses niveau, erhvervsintroducerende kurser og lignende. Kilde: Borger.dk Se mere

Socialfaglig konsulent Mette Valentin var med Kamma og hendes far, Jes Lindholt, til møde med Odense Kommune i mandags som deres partsrepræsentant. Hun mener ikke, der er grundlag for, at kommunen kan trække forrevalideringen tilbage.

- Kamma burde fortsætte på sin plan, fordi at hun om halvandet år har opnået at have en komptencegivende ungdomsuddannelse. Der er ikke nogen argumenter indenfor beskæftigelseslovgivningen, som på nogen måde tilsiger, at man skulle fratage Kamma forrevalideringen, siger Mette Valentin.

- Hvis man vil ind og genvurdere en begunstigende forvaltningsret (red. som forrevalidering), så skal der være opfyldt nogle bestemte betingelser, og de betingelser er ikke opfyldt i denne sag, siger hun.

Var bange for alt

Kamma Lindholt beskriver, hvordan hendes angst for fem år siden var så slem, at hun ikke kunne bevæge sig udenfor.

- Jeg var bange for alt. Det var ikke kun, når jeg var udenfor. Det var mit soveværelse, mit skab, mit bad, siger hun.

Men sådan er det ikke længere.

- Det er en helt vild udvikling. Både mine venner og familie kan mærke det på mig. Jeg er rigtig godt på vej.

Ifølge Kamma Lindholts far og hendes partsrepræsentant har Kamma Lindtholdt kun fået det bedre, siden hun begyndte på HF-uddannelsen i 2017.

- Hun har gjort kvantespring, siger hendes far, Jes Lindholt og fortsætter:

- Det er blevet helt anderledes. Det er dybt frustrerende, at man så dømmer, at HF-uddannelsen og forrevalideringen ikke er egnet til hende.

Odense Kommune har ikke ønsket at kommentere sagen. De skriver i en mail til TV 2/FYN, at sagen endnu ikke er færdigbehandlet, og derfor vil de ikke udtale sig til pressen.

Den endelige beslutning er altså ikke truffet endnu, men forventes at blive meldt ud inden jul.