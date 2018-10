Nu virker skærmene på togstationerne igen.

En række togrejsende fik en kaotisk start på ugen, da det mandag morgen ikke fremgik af oversigtsskærme og afgangstavler på perronerne, at nogle tog var forsinkede.

Heller ikke informationerne i Rejseplanen kunne man stole på.

Det så ganske enkelt ud til, at alt var i sin skønneste orden - også selv om ens tog udeblev.

Problemet skyldtes en teknisk fejl i Banedanmarks trafikinformationssystem, og mandag kort før klokken 13 blev fejlen udbedret, oplyser selskabet.

- Problemet er løst nu. Skærmene virker igen, og man kan stole på Rejseplanen, fortæller Banedanmarks pressevagt.

Inden myldretrafikken starter

- Det tager nok lidt tid at slå igennem, men det kan man også trygt stole på, at det har, når eftermiddags myldre trafikken begynder, siger Banedanmarks pressevagt.

Der var ikke kun tale om et problem på de fynske stationer, men også på Københavns Hovedbanegård blev alle oversigtsskærme mandag morgen slukket, og personer, som håbede på at komme med et tog, blev opfordret til at gå ned på perronen og vente.

Eventuelle ændringer i planlagte afgange blev - ligesom på stationer andre steder i landet - oplyst via højttalerne.

På trods af de tekniske udfordringer har der ikke været de store trafikale problemer, siger Banedanmarks pressevagt, som oplyser, at forløbet har kørt okay undervejs.

