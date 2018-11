Ny aftale skal endeligt afslutte lønsager fra Bios-tiden

Rod i vagtplanlægning og lønforhold prægede for mange redderes vedkommende tiden i ambulanceselskabet Bios.

Da ambulanceselskabet Bios gik konkurs den 27. juli 2016, var det derfor startskuddet til en lang periode med usikkerhed om, hvordan lønkravene skulle opgøres for de mange reddere, der mente at have penge til gode hos Bios.

Efter konkursen overtog Region Syddanmark ambulancedriften, og i de to et halvt år siden da har regionen, FOA og 3F forhandlet frem og tilbage om en løsning i de omkring 550 sager.

Men med enighed om kriterierne i en ny rammeaftale ser det langstrakte og ekstremt komplicerede forløb endelig ud til at få en afslutning, og parterne kan nu ud fra et fælles udgangspunkt gå i gang med at se på de enkelte lønsager.

- Det er en god aftale for os. Forstået på den måde, at vi er ret sikre på, at vi ikke kunne nå længere i en retssag. Alle parter er godt klar over, at det her allerede har taget alt for lang tid, men alle er indstillet på at få det lukket, hvilket er positivt, siger fællestillidsrepræsentant for Ambulance Syd, Fritz Kjær.

Alle vil videre

Fællestillidsmanden fortæller, at arbejdet med rammeaftalen har forløbet ud fra et kollektivt ønske om at komme videre og få lagt uenigheden om de mange åbne lønsager bag sig.

- To et halvt år er alt for lang tid, og sagerne hænger bare og påvirker arbejdsmiljøet i Ambulance Syd, siger fællestillidsmanden.

Vi vil ikke have mere, end vi har krav på, men vi vil omvendt også have det, vi har krav på Fritz Kjær, fællestillidsmand, Ambulance Syd

Også fra politisk hold er der glæde over, at man nu kan komme videre i processen med at få lukket lønsagerne.

- Det har taget for lang tid, og vi skal være de første til at beklage dette. Derfor kan vi kun være glade for, at vi kan se fremad og få afsluttet sagerne. Situationen med alle de her uløste sager har været træls – specielt for redderne. Og derfor er det dejligt, at der er fundet en løsning, siger Mads Skau (V), der er formand for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark.

Fællestillidsrepræsentant Fritz Kjær er selv ganske tilfreds med aftalen, og han har store forventninger om, at redderne vil tage godt imod den.

- Nogle vil sikkert være skeptiske og sige ’hvad fanden er nu det’. Men nu holder vi en række møder i de næste uger, hvor det hele vil blive gennemgået og forklaret meget pædagogisk – for det er meget komplekst. Og så har jeg store forventninger til, at langt de fleste kolleger tager positivt imod det, siger Fritz Kjær.

Op til den enkelte

En del af de 550 sager er allerede lukket med forskellige forbehold. I disse tilfælde kan den enkelte redder selv bestemme, om han eller hun vil genåbne sagen for at få den gennemgået efter den nye rammeaftale.

- Med den aftale her skriver den enkelte selv under på sin egen afgørelse. Som enkeltmand kan man sige nej til aftalen, men så er det ikke FOA eller 3F, der rejser sagen for dig på et senere tidspunkt, så må de selv. Enten køber du aftalen, ellers står du på egne ben, siger Fritz Kjær.

- Vi har lavet nogle prøvesager, og jeg har ikke set nogen, der er gået i negativ retning – for reddernes vedkommende. Men altså, Bios var cowboy-land, hvor der blev lovet til højre og venstre. Og den enkelte redder skal kunne bevise, at det er sandsynligt, at han eller hun har haft den enkelte vagt eller har haft dén og dén aftale. Det skal kunne bevises inden for rimelighedens grænser, siger Fritz Kjær, der understreger, at de mange sager ikke bliver lukket med snyd.

- De bliver lukket med oprejst pande. Vi vil ikke have mere, end vi har krav på, men vi vil omvendt også have det, vi har krav på. Men det handler om skatteborgernes penge, og de skal forvaltes rimeligt, siger Fritz Kjær.

Håber på hurtig afslutning

Fællestillidsmanden håber, at sagerne nu kan blive gennemgået og afsluttet, så alle parter kan se fremad. Men skal alting undersøges i bund en gang til, så kan det trække ud, understreger han.

- Sagerne skal afgøres enkeltvis, og er der en flig af sandsynlighed for, at det er rigtigt, hvad der bliver lagt frem, så er vi hurtigt videre. Så det er klart at min forventning, at der ikke går to et halvt år til, det nægter jeg at tro på. Nu tager vi de enkelte stationer én ad gangen, så kollegerne kan tale sammen på stationerne. Det giver god mening.

- Nogle vil sikkert blive skuffede over resultatet, men nu bliver det forklaret for alle, og så tror jeg på, at vi nok skal nå i land, siger Fritz Kjær.

