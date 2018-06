Ny akutlægehelikopter i Nordjylland vil gavne Fyn

Regeringen og Dansk Folkeparti afsatte i finansloven penge til at styrke akutberedskabet i områder, der har en relativ lang responstid.

Parterne øremærkede 45 millioner kroner årligt fra 2019 og frem. Pengene skal gå til at etablere en ny akutlægehelikopter i den nordlige del af Danmark.

Placeringen af helikopteren i Saltum-området i Jammerbugt Kommune blev aftalt fredag, og dermed ventes den nye helikopter at kunne være i drift fra 1. januar 2019.

Helikopteren vil derfor have midlertidig base i Aalborg, indtil den permanente base ved Saltum er klar til at modtage helikopteren.

Den nationale akutlægehelikopterordning drives af regionerne i fællesskab og består i dag af tre helikoptere, som er placeret i Skive, Billund og Ringsted.

Udvidelsen af den landsdækkende ordning med en ekstra akutlægehelikopter forventes først og fremmest at nedbringe responstiden i det nordlige Jylland.

Samtidig forventes det, at de øvrige helikoptere i højere grad vil kunne anvendes i det vestlige og sydlige Jylland og i Fyns-området og dermed sikre hurtigere hjælp til borgerne der.

Fredag blev regeringen og DF enige om at placere en fjerde akutlægehelikopter i Nordjylland.Saltum-området i Jammerbugt Kommune kommer til at være hjemsted for den fjerde akutlægehelikopter i Danmark.Det blev regeringen og Dansk Folkeparti fredag enige om. Her kan du læse mere om baggrunden for aftalen:Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet.