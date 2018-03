Ny app til kritisk syge: Nu kan de fortælle, hvor de har ondt

I Odense er der udviklet en app, der gør, at vågne patienter i respirator kan kommunikere med personalet og pårørende.

Odense Universitetshospital, OUH, har udviklet en ny app, Talk2Care, der skal hjælpe vågne patienter i respirator med at kommunikere.

- Noget af det værste, patienterne oplever, er faktisk det her med ikke at kunne sige noget, mens de er kritisk syge, siger Eva Lærkner, der er sygeplejerske på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling på OUH.

På afdelingen har personalet i 15-20 år behandlet intensivpatienter i respirator uden at lægge dem i kunstig koma.

En vågen patient har dog svært ved at kommunikere med sine omgivelser, og det giver nogle udfordringer.

Sygeplejerske Eva Lærkner forklarer, hvorfor appen har stor betydning for patienterne.

Frygt og afmagt hos patienter

For vågne og kritisk syge patienter kan det skabe både afmagt og frygt, når de ikke er i stand til at kommunikere og give udtryk for selv de mest basale behov.

Med den nye app kan patienten via en tablet hurtigt og nemt fortælle, hvor det gør ondt, eller hvordan humøret er.

- Patienten og sygeplejersken kan kommunikere om nogle ting, som de måske ellers ikke ville kunne kommunikere om, siger Eva Lærkner.

Appen er allerede testet på patienter på OUH, og ifølge Eva Lærkner er tilbagemeldingerne fra både personale og patienter positive.

- De tog den til sig og brugte den under deres indlæggelsesforløb, siger Eva Lærkner.

Årligt er omkring 33.000 patienter indlagt i kortere eller længere tid på en intensivafdeling.