Elektrikere fik asbest i hovedet: Skrappere regler skal forhindre nye asbestskandaler

Regeringen og et bredt flertal af partier i Folketinget er blevet enige om en række initiativer, der skal styrke indsatsen mod udsættelse for livsfarlig asbest, der hvert år vurderes at koste cirka 300 personer i Danmark livet.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet onsdag i en pressemeddelelse.

- Selvom asbest har været forbudt siden 1980’erne, og der er skrappe regler på området, er asbest desværre ikke et overstået kapitel i dansk arbejdsmiljøpolitik. Det er derfor ekstremt vigtigt, at alle ved, hvordan man beskytter sig selv og hinanden mod den kræftfremkaldende asbeststøv og at der er viden om, hvordan asbest skal håndteres, når man støder på det, siger den socialdemokratiske beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard.

Asbestsag fra Odense

Peter Hummelgaard indkaldte i april måned Folketingets partier til politiske drøftelser om en skærpet kurs mod asbest.

Mens forhandlingerne var i gang, kunne Fyens Stiftstidende i et samarbejde med TV 2 Fyn i begyndelsen af maj afsløre, hvordan asbestsaneringen i en cirka 700 millioner kroner stor renovering i FAB's almene boligbyggeri Højstrupparken i Odense foregik på en særdeles mangelfuld måde.

Formanden for en gruppe elektrikere, der arbejder på byggeriet, stod frem og kunne berette, hvordan de af byggeledelsen hos hovedentreprenøren Enemærke & Petersen var blevet sendt ind for at arbejde i asbestforurenede bygninger.

Elektrikerne var af byggeledelsen blevet forsikret om, at området var asbestsaneret, og derfor blev asbesten først opdaget, da elektrikerne selv fik en uafhængigt laboratorium til at foretage prøver, fordi de tvivlede på Enemærke & Petersens forsikringer.

Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn kunne også offentliggøre en video fra byggepladsen, filmet i det skjulte, som viste, hvordan en nedrivningsmedarbejder tilsyneladende bruger en halsedisse som mundværn og kaster åbne poser med byggeaffald ned i en sæk, som er markeret som asbest. Derefter bliver asbest-sækken sænket til jorden, hvor en anden medarbejder i almindeligt arbejdstøj og uden mundværn river op i asbestsækken, så der står støv op af den, før han lukker den.

Dagen efter, videoen havde været bragt, valgte Enemærke & Petersen at afbryde samarbejdet med sin underentreprenør, nedriverfirmaet BR Miljøtech.

Lettere at føre straffesager

Med den nye aftale på Christiansborg om asbest, så vil sager som den fra Højstrupparken i Odense efter alt at dømme kunne forfølges med større konsekvens fremover.

Et af initiativerne i aftalen om asbest handler blandt andet om at styrke Arbejdstilsynets muligheder for at rejse straffesager for overtrædelse af asbestreglerne, så Arbejdstilsynet får bedre redskaber til at sætte ind over for virksomheder, der bryder asbestreglerne.

Med aftalen vil arbejdsgivere fremover også blive forpligtet til at sende asbestprotokoller til de berørte ansatte, så de ansatte selv vil kunne opbevare deres protokoller til en eventuel senere arbejdsskadesag.

Desuden skal det undersøges af Arbejdstilsynet, om der er behov for at supplere de nuværende krav til virksomheder, der arbejder med asbest, for eksempel med en autorisationsordning eller lignende. Arbejdstilsynet har for nylig gennemført en gennemgang som viser, at 10 ud af 15 europæiske lande, har en ordning, hvor arbejde med asbest kræver autorisation eller lignende.

Derudover udvides vejledningen om asbest i tilstandsrapporten, så nye husejere ved boligkøb i endnu højere grad bliver gjort opmærksom på de sundhedsfarer, der er forbundet med at indånde støv fra eventuel asbest i byggematerialer. Samtidig udvides også sælgeroplysningsskemaet med oplysninger om sælgers kendskab til asbestforekomster i boligen.

- Asbest er en dræber

Den nye asbestaftale bakkes udover af S-regeringen op af Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne.

Arbejdsmiljøordfører for Venstre, Anne Honoré Østergaard, siger:

- Selvom anvendelsen af asbest længe har været ulovligt i Danmark, så udgør det stadig et alt for stort problem i byggebranchen. Alt for mange bliver udsat for f.eks. asbeststøv, som kan føre til alvorlige følgesygdomme. Derfor er vi i Venstre glade for, at vi med denne aftale styrker arbejdsmiljøet i især byggebranchen. Med de nye tiltag sætter vi både ind for at forebygge skader gennem dokumentationskrav og oplysningsindsatser ligesom vi giver Arbejdstilsynet bedre muligheder for at drage de virksomheder, som bryder reglerne, til ansvar. Det skal nemlig være trygt og sikkert at gå arbejde.

Fra arbejdsmiljøordfører for Enhedslisten, Christian Juhl, lyder det:

- Asbest er en dræber. Det er 35 år siden, at anvendelsen af asbest blev forbudt i Danmark. Alligevel er der omkring 300, der hvert år dør af asbestrelaterede sygdommene. Dette vil fortsætte mange år endnu, hvis ikke praksis for renovering af asbestholdige bygninger strammes væsentlig op. Derfor er denne asbestaftale version 2.0 en vigtig aftale.

Asbestramt elektriker: På høje tid

Elektriker Jesper Pedersen, som stod frem i Fyens Stiftstidende og på TV 2 Fyn og fortalte om den mangelfulde omgang med asbest i renoveringen af Højstrupparken, er glad for, at der nu er stramninger på vej.

- Det er på høje tid. Det skulle have været gjort for 20, 30 eller 40 år siden, da man stoppede med at bruge asbest. Men det er da dejligt, at der nu sker noget, siger han.

Jesper Pedersen glæder sig især over, at det bliver lettere at drage firmaerne til ansvar i de sager, hvor asbestrenoveringen bliver udført på en kritisabel måde, som er i strid med reglerne.

- Det er næsten det vigtigste. At man ikke bare kan køre på et frikort, og hvis man bliver opdaget, så har det ingen konsekvenser.

Med aftalen, der nu er indgået, vil partierne årligt blive orienteret om udmøntningen af initiativerne, indtil de er færdigimplementerede.

Asbestskandalen fra Højstrupparken fik Inge-Lise Holm Hansen til at overveje at flytte fra sin lejlighed efter 42 år.