Ny beregning: Tørke truer 50 fynske landmænd med konkurs

500 danske landmænd er truet af konkurs på grund af tørke. På Fyn svarer beregningen til, at 50 landbrug vil gå konkurs. Landbrugsformand forventer ikke, det vil gå helt så galt.

På landsplan kan sommerens tørke sende 500 landmænd ud over afgrunden.

Når tørken har medført, at så mange bedrifter er blevet økonomisk uholdbare eller sårbare, så er det uundgåeligt, at der vil komme en stigning i konkurserne. Ejnar Schultz, direktør, Seges.

Sådan skriver Finans fredag på baggrund af analyser fra landbrugets rådgivningscenter, Seges.

Ifølge analyserne har i omegnen af 500 landbrugsbedrifter lidt så store tab på grund af tørken, at det reelt er umuligt for dem at rette deres økonomi op igen.

Til Finans siger direktør Ejnar Schultz, Seges:

- Når tørken har medført, at så mange bedrifter er blevet økonomisk uholdbare eller sårbare, så er det uundgåeligt, at der vil komme en stigning i konkurserne. Det er uhyre vanskeligt at vurdere, hvor voldsom, den stigning bliver. Det afhænger ikke kun af situationen på den enkelte bedrift, men også af bankens vurdering af, hvor stort et antal ejendomme markedet kan bære.

Han betegner situationen som en tusindårskrise.

Læs også Venstre overvejer hjælp til tørkeramte landmænd

Knap så slemt på Fyn

En tommelfingerregel er, at fynsk landbrug tegner sig for en tiendedel af hele landet. Men Torben Povlsen, formand for Centrovice, forventer ikke, at op mod 50 fynske landbrug vil gå konkurs på grund af tørken.

- For det første har vi her på Fyn haft en knap så katastrofal høst, som de har haft i for eksempel Jylland, siger Torben Povlsen til TV 2/Fyn.

Her på Fyn har vi mange landmænd, som udelukkende er planteavlere. De skal altså ud og sælge deres korn. Og deres ringere høst bliver i nogen grad kompenceret af lidt højere kornpriser. Torben Povlsen, formand, Centrovice.

Samtidig er fynsk landbrug knap så husdyrtungt, og det er en afgørende fordel, vurderer formanden.

- Det er de landmænd, som dyrker afgrøder til foder, der bliver hårdest ramt. Mælkeproducenterne har ikke kunnet skaffe det grovfoder (græs, red), deres køer skal bruge, så de har været nødt til at slagte flere af deres dyr, siger Torben Povlsen.

Svineproducenterne er også pressede. De er nødt til at købe korn til deres grise, fordi de ikke har kunnet dyrke nok selv. Det er især en ekstraudgift i år, fordi kornpriserne er steget på grund af, at høsten har været dårlig mange steder i verden.

- Her på Fyn har vi mange landmænd, som udelukkende er planteavlere. De skal altså ud og sælge deres korn. Og deres ringere høst bliver i nogen grad kompenceret af lidt højere kornpriser, forklarer Torben Povlsen.

Samtidig har landmændene ikke haft samme udgift til at tørre deres korn i år. På normale år er en udgift på 10 kroner per 100 kilo til tørring af korn ikke unormal.

Bankmøde mandag om kriseramt landbrug

På landsplan er 18 procent af alle danske heltidslandbrug efter tørken klassificeret som økonomisk uholdbare.

Det får nu brancheorganisationen for landets banker og realkreditselskaber, Finans Danmark, til at afholde et ekstraordinært møde på mandag for at drøfte situationen.

Læs også Presset af tørken: Fynske landmænd donerer afgrøder

Finans Danmarks medlemmer har store lån til landbruget. Men formand Michael Rasmussen vil dog ikke love lempeligere vilkår for landmændene.

- Tørken rammer forskelligt fra landmand til landmand, og det vil af den grund også være forskelligt, hvad de berørte landmænd har brug for, siger Michael Rasmussen til Finans.

- Vores udgangspunkt som sektor vil derfor være individuelle løsninger. Landbruget er vigtigt for Danmark, og vi vil gerne bidrage til at få så mange som muligt godt igennem.

Læs også Tørke sender dyr til slagtning: - Vi har aldrig set noget lignende