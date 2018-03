Ny blodprøve kan opdage leversygdom langt tidligere

OUH i Svendborg er det eneste sted i Skandinavien, der kan udføre testen, som kan vise, om der er arvæv i leveren.

Tusindvis af danskere dør hvert år af skrumpelever, ofte fordi sygdommen opdages for sent. Leversygdomme er generelt svære at diagnosticere, men det vil Odense Universitetshospital, OUH, lave om på som det første sygehus i Skandinavien.

OUH har fundet en helt ny type blodprøve, der kan opdage leversygdomme langt tidligere end hidtil.

- Vi får fat på mange flere. Blodprøven måler arvæv i leveren, og det er der ingen af de andre blodprøver, der gør, siger Maja Thiele, der er forsker og læge på OUH.

Så meget bedre er den nye blodprøve

Den nye blodprøve kan med 92 procents sikkerhed påvise, om der er arvæv i leveren. Traditionelle blodprøver kan kun med 50 procent.

- Det er arvævet, der gør leveren rigtig syg, og det er det, den måler, forklarer Maja Thiele.

OUH i Svendborg er det eneste sted i Danmark og resten af Skandinavien, som kan udføre testen. Den kan dog bestilles af alle sygehuse.

Hvordan kom I på idéen?

- Af nød. Vi kunne se, at de almindelige levertal simpelthen ikke var gode nok. Det svarer til at slå plat eller krone, så der måtte noget bedre til, siger Maja Thiele.

- Vi kiggede tværs over havet til England, og der var nogen, der allerede havde afprøvet blodprøven på mennesker - ikke nogen, der drikker for meget, men på ikke-alkoholisk fedtlever, så der tænkte vi, at det skal vi prøve af, forklarer forskeren.

Forskerne søger frivillige i Region Syddanmark til at blive tjekket for skjult leversygdom. Du kan melde dig til her.