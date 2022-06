Turen går til: Ny rejsebog følger i H.C. Andersens fodspor

Underholdning for de velhavende familier

At lave en rejseguide med H.C. Andersen som vejviser er ikke så underligt. Han brugte en stor del af sit liv på at rejse rundt i Danmark og besøge forskellige steder. Fem år af sit liv boede han som gæst hos forskellige velhavende familier på de mange herregårde.

- Han levede en nomadisk tilværelse. Han var over 60 år gammel, før han fik sin egen lejlighed, siger Jannie Schjødt Kold.

Men de velhavende familier fik også gavn af Andersens besøg. Han betalte tilbage ved at underholde med sine mange historier og eventyr.

- De kappedes om at få ham på besøg. Selvfølgelig mere og mere, jo mere berømt han blev, siger Jannie Schjødt Kold.

- Det man skal forstå er, at livet på sådan nogle herregårde tilbage i 1840’erne, især for kvinderne, har været gabende kedsommeligt, siger hun.

Datidens rejseinfluencer

På de mange besøg fandt han inspiration til lyrikken og historierne. Nogle af lokationerne bliver endda direkte brugt i fortællingerne.

- Jeg synes egentlig nærmest, man kan kalde ham for en influencer, der har boet så mange steder og beskrevet dem som en form for rejsejournalistik, siger hun.

Ideen til bogen kom til Jannie Schjødt Kold, mens hun var i gang med en helt anden rejsebog, hvor hun besøgte forskellige steder rundt om i Danmark. Og på hendes tur rundt, opdagede hun, at flere af stederne havde en ting til fælles.

- Overalt hang der plancher med, hvad H.C. Andersen havde oplevet på det sted, hvad han havde spist og hvor forkølet, han havde været. Det slog mig, at han havde været så mange steder og skrevet så meget om det, at det måske kunne være sjovt at lave en rejsebog i den dur, siger hun.

Et af de steder, det også ville være oplagt at besøge, hvis man vil lære mere om H.C. Andersen, er det nye museum H.C. Andersens Hus i Odense. Det åbnede sidste år, og det var en helt særlig person, der var den første besøgende.