Ny borgmester i Kerteminde vil rydde op i bureaukratiet

Kertemindes nye borgmester, Kasper Ejsing Olesen, vil bruge flere penge på velfærden, og pengene skal findes ved at fyre i administrationen.

Der skal flere penge til velfærdsområderne i Kerteminde Kommune i den kommende valgperiode, og det skal ske ved at rydde op i bureaukrati og skære i administrationen. Det slår Kertemindes kommende borgmester, Kasper Ejsing Olesen, fast i et interview på TV 2/Fyn.

- Vi har selv været med til at opbygge et system inden for det kommunale område, hvor der er en masse kontrolapparater. Vi skal have tillid til vores medarbejdere, og vi behøver ikke at rende og kontrollere dem, og på den måde kan vi sagtens finde nogle midler, som så kan bruges til velfærd, forklarer Kasper Ejsing Olesen.

En lærer til 60 elever

I valgkampen kom det frem, at der i nogle tilfælde kun var en enkelt lærer til 60 elever, som sad i flere klasselokaler, og det er klart utilfredsstillende, mener Kasper Ejsing Olesen.

- Jeg vil rigtig gerne have, at vi kunne sige på skoleområdet, at der skal være en lærer per klasse per time. Det burde bare være noget som vi har, for det er en kerneopgave.

De seneste år har politikerne i Kerteminde flere gange måttet skære på velfærdsområderne og søgte også om at komme i betragtning til at få midler fra statens pulje til vanskeligt stillede kommuner på grund af en presset økonomisk situation, som blandt andet skyldes lav beskæftigelse og stigende udgifter på ældreområdet.

Ændret organisering skal give mere velfærd

I den kommende byrådsperiode, vil den 43-årige nye borgmester gerne have byrådet med til at nytænke Kerteminde Kommunes organisering, så der bliver frigjort flere midler til mere velfærd.

- Jeg kan ikke løse udfordringerne på velfærdsområderne selv, men jeg kan være med til at sætte de processer igang, der gerne skulle samle hele byrådet om at få set anderledes på kommunens organisation.

Kasper Ejsing Olesen blev valgt til borgmester med det snævrest mulige flertal. Ud af 25 byrådsmedlemmer stemte 13 for at gøre Kasper Ejsing Olesen til borgmester, mens 12 personer stemte i mod.

Kasper Ejsing Olesen sætter sig i borgmesterstolen den 1. januar 2018.

