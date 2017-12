Ny borgmester vil skabe varige arbejdspladser til Langeland

Langelands kommende borgmester Tonni Hansen er fyldt med optimisme. Selv om Langeland er udfordret med hensyn til jobskabelse, tror han på, at det kan lade sig gøre at skabe fremgang de kommende fire år.

Grønne arbejdspladser var et vigtigt tema i Tonni Hansens (SF) valgkamp på Langeland. Når han den 1. januar 2018 overtager borgmesterposten, vil han derfor som noget af det første forsøge at få et møde med professor Lene Lange, Danmarks Tekniske Universitet, for at få få en drøftelse af mulighederne for at skabe nye grønne arbejdspladser.

Professor Lene Lange har forsket i "det biobaserede samfund", som hun mener kan give helt nye muligheder for øer og landdistrikter. Det biobaserede samfund handler om at udnytte det biologiske affaldsmateriale fra landbrugsproduktionen.

00:40 Hvad er Tonni Hansens vigtigste prioriteter for Langeland? Få svaret her. Luk video

- Jeg er meget inspireret af Lene Langes forskning, som viser, at der er et stort potentiale i landbrugsprodukter, hvor op til 40 procent ikke bliver udnyttet. Jeg tror, at der ligger nogle muligheder for, at vi på sigt kan skabe varige arbejdspladser på Langeland, siger Tonni Hansen.

Nye muligheder for Langeland

Den kommende borgmester ser desuden mange andre muligheder for at skabe udvikling på Langeland. Det gælder bare om at udnytte dem og få italesat den gode fortælling om et af Danmarks smukkeste steder, siger han.

- Nu har vi for eksempel lige fået en rapport (fra Sund og Bælt A/S, red.) som viser, at der kan åbne sig et helt nyt marked for os, hvis der kommer en helt ny færgehavn ved Taars tættere på Langeland, så man kan sejle over på cirka 20 minutter. Hvis det projekt realiseres, kommer vi tættere på Tyskland, og det vil give helt nye muligheder for for eksempel kystturisme og fiskeri i ydersæsonerne, siger Tonni Hansen.