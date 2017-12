Ny chef skal tiltrække internationale kunstnere til fynsk festival

H.C. Andersens Festivals har hyret en ny sekretariatschef, der blandt andet skal indhente internationale kunstnere.

Den odenseanske kulturfestival H.C. Andersen Festivals henter ny sekretariatschef fra projektet Aarhus 2017 - Europæisk Kulturhovedstad.

Fra nytår skal Karin Buhl Slæggerup være med til at styrke det internationale aftryk på festivalen i Odense.

- Det tiltaler mig enormt meget, at H.C. Andersen Festivals har ambitioner om at vokse - og med de flotte resultater, festivalen har opnået indtil nu, står den på et stærkt og sundt fundament, siger Karin Buhl Slæggerup i en pressemeddelese.

Hun er blevet ansat af festivaldirektør Peter Bøgholm, der glæder sig over det nye samarbejde.

- Hun har en meget stærk profil, som helt sikkert vil styrke og udvikle festivalen. For at kunne indfri vores vækststrategi skal vi både have ledelseskræfter ind i organisationen, ligesom vi skal blive bedre til at tiltrække internationale kunstnere, siger Peter Bøgholm.

H.C. Andersen Festivals afvikles i uge 34. 2018-udgaven bliver festivalens sjette af slagsen.