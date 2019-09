Vejarbejde i centrum: Ny cykelsti skal laves i Odense 

I det centrale Odense vil der fra mandag og den næste måneds tid være endnu et vejarbejde i forbindelse med etableringen af en ny cykelsti, der skal koble Kertemindestien sammen med Odenses centrum.

Fra mandag begynder arbejdet med at lave cykelsti, fortov og vejbane på hjørnet af Hans Mules Gade og ned ad den østlige side af Thomas B. Thriges Gade til Kochsgade. Det oplyser Odense Kommune.

- Det vil på længere sigt give nye og forbedrede forhold for cyklisterne, der benytter Kertemindestien og Thomas B. Thriges Gade, da de fremover kan benytte en dobbeltrettet cykelsti på strækningen mellem Hans Mules Gade og Kochsgade, lyder det fra kommunen.

Restriktioner for bilister og cyklister

Mens vejarbejdet står på, giver det dog nogle restriktioner for bilister og cyklister.

Kochsgade bliver spærret for indkørsel fra Thomas B. Thriges Gade i 14 dage fra mandag 2. september. Der er i stedet omkørsel for bilister og cyklister via Skibhusvej.

Samtidig bliver den første del af Kertemindestien også spærret, og cyklister kan i stedet for komme til og fra stien fra Kochsgade, hvor der er omkørsel til Thomas B. Thriges Gade via Bredstedgade og Skibhusvej. Spærringen af Kertemindestien forventes at vare frem til starten af oktober.

Langs Hans Mules Gade er der delt fællessti, hvorimod fodgængerne på Thomas B. Thriges Gade skal benytte det vestlige fortov, mens arbejdet står på.