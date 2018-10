Ny cykelsti skal skabe sikre skoleveje

Jeg tror i hvert fald, at jeg vil cykle meget mere Noa Pendegast, elev på Havrehedskolen, Morud

10,7 millioner skal gå til at anlægge nye cykelstier i Nordfyns Kommune. Det vækker glæde hos Allan Pendegast i Bredbjerg, hvis søn cykler til skole i Morud.

- Det, at der kommer en cykelsti, der er godt afskærmet fra vejbanen er tegn på, at vi er nået rigtig langt, lyder det fra familiefaren.

Læs også 35 millioner kroner til Fyn: Her bygges nye cykelstier

Hos familien er transporten til skolen ofte et taleemne, da de tre børn går i skole i nabobyen godt fire kilometer væk.

- Det er dagligt et tema i forhold til den trafikerede vej, siger faren, og tilføjer:

- Det (at en ny cykelsti kommer, red. ) vækker enorm stor glæde.

Lyst til at cykle

Også sønnen, Noa Pendegast, ser frem til den nye cykelsti mellem hjemmet i Bredbjerg og skolen i Morud.

- Jeg tror i hvert fald, at jeg vil cykle meget mere, siger Noa Pendegast, der til daglig går i 7.b på Havrehedskolen i Morud.

- Det er meget mere hyggeligt at cykle, siger han.

Ifølge Noa Pendegast har han flere gange oplevet ubehaglige episoder på sin skolevej.

- Der er et par gange, hvor nogle hurtige biler og lastbiler næsten snitter en, lyder det fra skoleeleven.

Sparer tid og giver frihed

Allan Pendegast påpeger, at den kommende cykelsti giver fordele for både børn og forældre.

- Det kommer til at lette vores arbejde, siger han med henvisning til, at børnene sikkert kan cykle til skole og fritidsaktiviteter.

Læs også Kaos på cykelstien: Her er cykelreglerne

- Det kommer også til at give en frihed for vores børn, som gerne skulle være med til, at de kan udfolde deres sociale relationer endnu mere end de gør i dag, fortæller faren.

Det er uvist, hvornår cykelstien mellem Bredbjerg og Morud er færdig. Derfor må familiens Pendegast fortsat lade børnene cykle langs Rugårdsvej.

Foruden Nordfyns Kommune får også Assens, Ærø og Odense Kommune del i puljen.