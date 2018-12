Ny direktør i Jensens Bøfhus: Jeg kan redde 1.000 job

Jensens Bøfhus, der har hovedsæde i Odense, skal genrejses med ny kapital og ny ledelse.

Læs også Jensens Bøfhus har solgt sit hovedsæde i Odense

Siden 2012 er hver tredje restaurant blevet lukket, men den kommende direktør Anders Nikolaisen, der starter i jobbet efter nytår, er overbevist om, at han kan redde de 1.000 job, der er i bøfgiganten.

- Det er jeg helt sikker på, vi kan. Jeg er sikker på, at rigtig mange danskere har den samme følelse indeni for Jensens Bøfhus, som jeg har. Det er noget, der har fulgt os igennem 30 år, siger Anders Nikolaisen til TV 2/Fyn.

Tabt 300 millioner kroner

I 2017 lød underskuddet i koncernen på 163 millioner kroner. På tre år har Jensens Bøfhus i alt tabt flere end 300 millioner kroner.

Der er dog særligt én ting, som den nye direktør vil fokusere på for at få kunderne tilbage.

- Jeg kan lave gode gæsteoplevelser og få folk til at vende tilbage til os igen, forklarer Anders Nikolaisen, der tidligere har været ansat som driftsdirektør i koncernen.

Hvad er der gået galt i Jensens Bøfhus?

- Der er gået lidt nationalsport i at analysere, hvad der er gået galt i Jensens Bøfhus, så jeg tror, jeg vil holde mig væk fra det. Jeg vil kigge fremad.

Der er 23 restauranter tilbage i Danmark. Stifter Palle Skov Jensen er helt ude, og det er i stedet for en gruppe fynske rigmænd, der har overtaget styringen.

Stamkunder: Kvaliteten har været dalende

Hvornår de nye tider i Jensens Bøfhus kan mærkes på bundlinjen, vil direktøren ikke love noget om, men ifølge nogle af bøfkædens stamkunder, som TV 2/Fyn talte med, kan det allerede mærkes i restauranten.

- Det er et sted, hvor vi er kommet igennem årene en gang imellem, men jeg synes, kvaliteten har været dalende - indtil for et års tid siden, hvor de tog skeen i den anden hånd så at sige, siger Meatha Hansen fra Nyborg.

- Jeg har altid godt kunnet lide at komme på Jensens Bøfhus, så det var med fuldt overlæg, vi tog herind i dag for at se, om det var lige så godt, som det plejer. Det var det, konstaterer Jørgen Madsen fra Svanninge.

00:44 Kvaliteten har været dalende, mener Meatha Hansen, der dog mener, at bøfkæden har forbedret sig det seneste år. Luk video

Hvert år har Jensens Bøfhus omkring 3,5 millioner gæster.