Ny erhvervsformand vil forbedre den fynske infrastruktur

Fynsk Erhverv valgte onsdag aften ny formand.

Valget faldt på direktøren for Egeskov, Henrik Neelmeyer, der nu overtager formandsposten fra direktøren for Rynkeby Foods, Jørgen Dirksen. Efter to år i spidsen gav han på onsdagens generalforsamling posten som formand videre.

Henrik Neelmeyer har været direktør for Egeskov siden 2011 - og han er ikke i tvivl om, hvad hans vigtigste opgave som formand bliver. Han ser især den fynske infrastruktur som en stor udfordring for de fynske virksomheder.

- Der er så meget vækst og så meget momentum på Fyn, at vi skal have udvidet motorvejen, som man allerede er i gang med. Det er en mærkesag, vi har haft i mange år, og den skal vi kæmpe endnu mere for, siger Henrik Neelmeyer.

Uafhængig forening

Den vigtigste rolle for Fynsk Erhverv er derfor at få talt forbedringerne af infrastrukturen helt op.

- Vi er ikke afhængige af nogen politiske partier eller nogen kommuner, vi er medlemmernes talerør. Det giver os en kæmpe fordel i forhold til mange andre foreninger, og det er det, vi skal udnytte, siger Henrik Neelmeyer.

Han har siden 2011 været direktør på Egeskov. Tidligere har han blandt andet været salgsdirektør for det færøske rederi Smyril Line, ligesom han også har været administrerende direktør for rejseselskabet Spies.