Ny Ewii-direktør rydder op

Den nyansatte administrerende direktør laver organisationen om og har overtaget ledelsesansvaret i to af Ewii-koncernens udviklingsselskaber

Ewii's nye adm. direktør Lars Bonderup Bjørn gennemfører nu en ændring i organisationsstrukturen, der betyder, at flere af de hidtidige stabsfunktioner bliver flyttet fra koncernen til datterselskaberne.

Det indebærer, at otte medarbejdere bliver fyret, og direktøren for to udviklingsselskaber stopper.

-Decentraliseringen og ændringerne i organisationsstrukturen er et element og et nødvendigt skridt i justeringen af vores strategi. Vi skaber en øget synlighed og forståelse for sammenhængen mellem indtægter og omkostninger, og det vil i langt højere grad ansvarliggøre forretningerne i dagligdagen, siger Lars Bonderup Bjørn i en pressemeddelelse.

Fremover skal udviklingen af de eksisterende datterselskaber først og fremmest foregå med afsæt i de konkrete forretninger, mens koncernudviklingen bliver forankret i direktionen. Omorganiseringen betyder, at en større gruppe medarbejdere bliver flyttet internt, samt at EWII har opsagt 8 medarbejdere.

-Ændringerne har desværre konsekvenser for nogle af vores medarbejdere, og det er jeg ked af. Men det er en nødvendig beslutning, der er med til at skærpe vores fokus på kerneforretningen, siger Lars Bonderup Bjørn.

Som en del af omstruktureringen i EWII Koncernen, overtager han selv daglige ledelsesansvar som direktør i udviklingsselskaberne Ewii Mobility A/S og Ewii Telecare A/S fra Bettina Eriksen, der fratræder Ewii.

Begge selskaber gav røde tal på bundlinjen ved sidste regnskabsår. Ewii Mobility A/S havde et underskud på 15 millioner kroner før skat.

Ewii Telecare A/S havde et underskud på 10 millioner kroner før skat i 2016.

-Der er behov for en strategisk justering, og med de udfordringer vi står med i Ewii, har jeg behov for at komme tættere på forretningen i nogle af vores selskaber - blandt andet for at finde ud af hvilket ejerskab der vil være bedst for udviklingen af forretningen. Jeg vil gerne takke Bettina Eriksen for indsatsen i en svær periode for selskaberne, slutter Lars Bonderup Bjørn i pressemeddelelsen.