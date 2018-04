Ny festival: Odenseanerne skal inddrages og gøres stolte

Ta´ på byvandring med borgmesteren, besøg den nedlagte papirfabrik i Dalum eller se film under åben himmel i Vollsmose. Odense får nu en festival, der vil engagere odenseanerne i byens arkitektur.

Fra starten af maj og gennem en hel uge kan fynboerne komme på byvandringer, høre oplæg og se film om byens udvikling. Målet er at engagere odenseanerne i byomdannelsen, byens udvikling og arkitekturen.

- Vi har i mange år haft en arkitekturfestival i København. Og Aarhus og Aalborg er også kommet med på vognen de senere år, og nu er turen kommet til, at Odense også får sin egen arkitekturfestival, siger Josephine Michau, der er chef for Copenhagen Architecture Festival.

Det er Odense Kommune, der har taget initiativ til at sætte fokus på arkitekturen i byen, og festivalen er arrangeret i et samarbejde mellem Odense Kommune og Copenhagen Architecture Festival.

Læs også Odense-arkitekter belønnet for fremragende sygehusbyggeri

- Arkitektur vedrører jo os alle, og der sker vildt meget byudvikling i Odense i disse år. Derfor er det oplagt med en festival, der kan give odenseanerne indblik og indflydelse på arkitekturens rolle i bybilledet, siger Josephine Machau.

På byvandring med borgmesteren

Interessen for at deltage i festivalen har været stor i Odense. Både Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Bys Museer, Dynamo Workspace og Kulturklyngen bidrager med egne arrangementer, og arkitekter har frivilligt stillet sig til rådighed for introduktion af filmprogrammet, der vises på Café Biografen.

Blandt andet vil odenseanerne kunne komme på byvandring med borgmester Peter Rahbæk Juel i Brandts, få oplæg om udviklingen af det nye H.C. Andersens hus af japanske arkitekter og se film under åben himmel i Vollsmose, der inddrager både arkitektur og bygninger.

Se det fulde program her

Festivalen bliver delvist finansieret af fonde, og målet er, at arkitekturfestivalen til næste år kan udvikle sig til en stort anlagt festival, hvor mange flere lokale organisationer og virksomheder deltager.

Læs også Fynske arkitekter vinder betonbranchens Oscar