Anden i Assens Arrest: Ny film med Anders Matthesen får premiere i Assens

Fyn har bidraget med både skuespillere og location i den nye spillefilm De frivillige, som er instrueret af Frederikke Aspöck. Filmen er blandt andet optaget i Assens Arrest, som viste sig at være lige præcis det, som instruktøren efterspurgte.

- Det var en meget fotogen location. Assens Arrest er fordelt på to etager med en trappe, som tillader at man fotograferer igennem. Så når man laver en film, som hovedsagligt foregår i meget små rum, så er det rigtig godt at have så mange muligheder for fotografi som muligt, siger instruktør Frederikke Aspöck.

Læs også Anders Matthesen filmer i fynsk fængsel: Det er virkelig trist!

Skuespiller Jesper Groth stammer fra Ærø og spiller i filmen sammen med rutinerede kræfter som Søren Malling, Jacob Hauberg Lohmann og Anders Matthesen, som senest har høstet store roser for sin seneste film Ternet Ninja.

For ham var det en dejlig oplevelse at være i Assens til premieren.

- Det var dejligt. Det er jo sådan med film, at så bliver den optaget, og så går der temmelig lang tid, før man får det set, og det får en forløsning. Så det er jo en festdag og en lille unik oplevelse her i Assens, siger Jesper Groth.

Tyranni og højskolesange

Filmen handler om den berygtede erhvervsmand og jetsetter Markus Føns, som er blevet varetægtsfængslet. Efter et brutalt overfald af en gruppe rockere med forbindelser til hans mere lyssky forretningsforbindelser, vælger Markus at gå i frivillig isolation blandt fængslets svageste indsatte. I denne afdeling har de et fængselskor, hvor den indsatte Niels er selvudnævnt korleder.

Markus beslutter at blive en del af koret, men der går ikke længe, før han ligger i åben kamp med Niels om pladsen i toppen af hierarkiet. Det er ikke en kamp, der udkæmpes med muskler, men med list, tyranni og højskolesange.

Fra filmen De frivillige. Foto: SF Studios

Om filmen "De Frivillige". De frivillige er instrueret af den prisbelønnede Frederikke Aspöck og produceret af Senia Dremstrup for SF Studios Production efter manuskript af Lars Husum. I hovedrollerne ses Jacob Hauberg Lohmann og Anders Matthesen. Derudover medvirker Søren Malling, Christopher Læssø og Anders Brink Madsen samt Signe Egholm Olsen, Peder Thomas Pedersen, Morten Hebsgaard, Finn Nielsen, Jesper Groth, Ulla Henningsen, Petrine Agger og Saszeline Dreyer. De frivillige er filmet af Louise McLaughlin, klippet af Martin Schade og musikken er komponeret af Rasmus Bille Bähnke. Morten Groth Brandt står bag lyddesign, mens filmens scenograf er Thomas Karlsen. Filmen har Danmarkspremiere den 13. juni.