Ny forskning: Forhøjet risiko for alvorlig sygdom, hvis du er fra denne fynske by

Risikoen for at udvikle sclerose afhænger af, hvor man er født eller opvokset. Personer i og omkring Nyborg er særligt udsatte.

Ny forskning viser, at risikoen for at udvilke sclerose afhænger af, hvor man er fra i landet.

Er man født eller opvokset i eller omkring Nyborg samt en række byer især i Jylland, har man større risiko for at udvikle sclerose.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der står bag kortlægningen. Formålet har været at afprøve en teori om, at det især er i barndommen eller ungdommen, at man eksponeres for noget, som øger risikoen for senere i livet at få sclerose.

Fakta: I alt lever 16.000 danskere med sclerose, og hvert år får yderligere 650 personer diagnosen. Det sker som regel i alderen 20 til 40 år, og det er især kvinder, der rammes. Man ved ikke, hvad sclerose skyldes, men det menes at være en kombination af arv og miljø.

18 procent større risiko

- Vores kort viser, at der er en markant større risiko for at udvikle sclerose, hvis man er født eller opvokset i visse områder i Danmark. I disse områder er der i gennemsnit 18 procent større risiko for at få sclerose sammenlignet med andre steder i landet. Vi kan ikke sige, hvad det skyldes, men vores undersøgelser tyder på, at der kunne være noget i nærmiljøet. Det kunne for eksempel være livsstil, forurening eller drikkevandets kvalitet, siger Kristine Bihrmann, postdoc på Statens Institut for Folkesundhed.

Kort 1 viser, at man har øget risiko for sclerose, hvis man er født i de røde områder, og lavere risiko, hvis man er født i de grønne.

Foto: Statens Institut for Folkesundhed

Kort 2 viser forskellen i risikoen i forhold til, hvor man boede som 15-årig. Det vil sige, at man har øget risiko for sclerose, hvis man boede i de røde områder som 15-årig, og lavere risiko, hvis man boede i grønne områder som 15-årig.

- Arvelighed har også en indflydelse på, hvor udsat man er, men det har vi ikke taget højde for, i vores undersøgelse, siger Kristine Bihrmann.

Kortlægningen viser at scleroseramte især er født eller opvokset i eller omkring Aarhus, Randers, Nyborg, Esbjerg og Thyholm.

