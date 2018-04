Ny friskole i Odense skal være uden prøver og karakterer

Byens Friskole bliver den næste i rækken af fynske friskoler. Her slipper eleverne for prøver og karakterer.

I 2019 åbner endnu en friskole efter planen i Odense. Den kommer til at hedde Byens Friskole og skal placeres i centrum af Odense.

Der skal være plads til 230 elever, afslører Michael Thagaard, der er forstander på Faaborgegnens Efterskole og en af folkene bag den nye friskole.

- Der er ventelister, der gør, at det er muligt, så det er ikke en protestskole. Det er tværtimod en skole, som skal udnytte de fantastiske muligheder, der er i Danmark for at skabe skoler, som kan noget særligt, siger Michael Thagaard.

Friskolen i Odense er blot den seneste i rækken af nye fri- og privatskoler på Fyn.

Ingen prøver og karakterifri

Skoler som Byens Friskole kan fungere som et fint alternativ til folkeskolen, mener Michael Thagaard, der blandt andet fortæller, at eleverne ikke vil blive testet på samme måde som folkeskoleelever.

- Som friskoler kan vi stille alternativer. Det er muligt at lave friskoler, der er prøvefri og karakterfri, og det bliver Byens Friskole, fordi det tror vi på, siger Michael Thagaard.

- I det ligger muligheden for at udnytte de potentialer, der er i børnene, som måske kan gå tabt i den test- og prøvekultur, som man desværre er ved skabe i Danmark. forklarer han.

Byens Friskole åbner efter planen i august 2019.

Giersings Realskole: Derfor vælger eleverne vores skole

Giersings Realskole, der også ligger centralt i Odense, har netop udvidet sin kapacitet med nye lokaler, så skolen kan optage cirka 200 flere elever.

- Der er mange, der skriver sig op på vores ventelister. Det har de gjort i mange år efterhånden, siger skoleleder Poul Haahr Pedersen fra Giersings Realskole.

- Hvis man vil være sikker på en plads til start i børnehaveklassen, skal man skrives op fra fødslen af, fortæller han.

Poul Haahr Pedersen mener ikke, det er, fordi folkeskolen gør det skidt, at eleverne strømmer til privat- og friskolerne.

- Folkeskolen gør det godt, men vi har nogle rammer, som jeg står på mål for, og det er de rammer, der gør, at jeg kan tilbyde lærerne nogle arbejdsvilkår, som gør, at de synes, det er spændende og sjovt, siger Poul Haahr Pedersen.

- Eleverne mærker autoriteten, men i særdeleshed entusiasmen fra lærerne, så forpligter de til det, forklarer han.

Konflikt med lærerne spiller rolle

Lærerne står - ligesom tidligere - over for en konflikt om arbejdstider, og det er sådan noget, der sætter sig i fynboernes bevidsthed, når de skal sende deres børn i skole, mener skolelederen.

- I disse konflikttider vil jeg sige, at vi mærkede det meget i 2013, hvor man var hårde ved lærerne i skolerne, og det gjorde, at der var forældre, der syntes, at skolerne ikke levede op til de forventninger, de havde, fordi man blandede tingene sammen, og det var hårdt at være lærer, og det er det stadigvæk mange steder, forklarer Poul Haahr Pedersen.

På Giersings Realskole har man efter udvidelsen ansat flere lærere og optaget flere elever, og det er skolelederen, der bestemmer, hvordan tingene skal være.

- Det er mig, der sidder på pengekassen i samarbejde med bestyrelsen, og det vil sige, at vi kan sætte fokus på de områder, vi synes, der er værd at sætte fokus på - både med efteruddannelse, materialer og rammerne, forklarer Poul Haahr Pedersen.

