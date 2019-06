Her fortsætter valgkampen i lygtepælene: Nu må valgplakaterne hænge ti dage længere

Selvom det er mere end en uge siden, folketingsvalget fandt sted og endnu længere tid siden, når det kommer til Europa-Parlamentsvalget, ser det nogle steder ud som om, der stadig er valgkamp i lygtepælene.

Valgplakaterne, der har prydet de fynske veje i en måneds tid, hænger enkelte steder stadig i lygtepælene, selvom fristen for at pille dem ned udløb til midnat.

Nu ser det så ud som om, at plakaterne kan blive hængende de næste ti dage. Odense Kommune har nemlig besluttet, at kandidaterne får længere tid til at få deres ansigter ned fra lygtepælene.

Vores tilgang er, at vi ønsker at bruge så få resurser på det som overhovedet muligt. Allan Bach Laursen, kontorchef ved Park og Vej, Odense Kommune.

- Der har hængt flere plakater, end vi nogensinde har set før. Men hvad jeg kan se, så er der forsvundet rigtig mange. Så der er kun få tilbage, fortæller Allan Bach Laursen, der er kontorchef ved Park og Vej i Odense Kommune.

De enkelte, der stadig hænger rundt omkring på Fyn, er blandt andet plakater fra Kristendemokraterne, Nye Borgerlige, Alternativet og Enhedslisten.

Hvis ikke plakaterne er væk inden den 24. juni, kan det betyde regninger til de lokale vælgerforeninger og kandidater.

- Så kommer vi (Odense Kommune, red.) til at tage plakaterne ned, og de udgifter vi har med det, dem fakturerer vi videre til partierne, siger Allan Bach Laursen.

Regningens størrelse er dog ikke fastlagt på forhånd, da det varierer fra kommune til kommune, hvor mange penge, der bliver brugt til at fjerne plakaterne.

Her ses en af de plakater, der ikke er blevet pillet ned i tide. Foto: Ole Holbech

Længere tid at løbe på

Selvom fristen for at pille valgplakaterne ned egentlig var til midnat fredag, så har Odense Kommune valgt at give kandidaterne lidt længere tid at løbe på.

- Vores tilgang er, at vi ønsker at bruge så få resurser på det som overhovedet muligt. Så det vi gør, er, at vi sender en lille rykkerskrivelse ud til partierne på mandag. Og så lader vi der gå en uge. Og mandagen efter, der går vi så ud og fjerner de sidste væk fra gadebilledet, fortæller kontorchefen til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Der kommer vi så til at sende dem en lille bon med de udgifter, som vi har, på det.

Ulovlige plakater

Hvis Odense Kommune skal ud og pille valgplakaterne ned efter den 24. juni, bliver det ikke første gang i denne valgkamp.

Kommunen har nemlig allerede måtte pille en del valgplakater ned, fordi de hang ulovligt.

- Indtil igår har vi taget cirka 105 plakater ned, fortæller kontorchefen fra Odense Kommune.

Derfor håber kommunen også på, at kandidaterne selv kan pille alle deres plakater ned, så der ikke skal bruges flere kræfter og resurser på det.

Her er endnu en plakat, der stadig hænger i det fynske. Foto: Ole Holbech