Ny fynsk robot kan revolutionere økologisk landbrug

Den lyder mere som et gyngestativ i blæsevejr end en landbrugsmaskine på arbejde. Men robotten FarmDroid, der er skabt af to fynske landmandssønner, kan både så afgrøder og fjerne ukrudt helt uden at bruge brændstof og sprøjtemidler.

Med den vil brødrene Jens og Kristian Vest Warming udvide rammerne for økologisk landbrug.

Så kan vi dyrke afgrøder, vi som økologer ikke har kunnet før af ressourcemæssige og tekniske grunde Sven Hermansen,

Det hele begyndte som et garageprojekt for otte år siden, da den fynske landmandssøn Jens Vest Warming fik en idé. Sammen med sin bror Kristian ville han udvikle en robot, der skulle hjælpe økologiske landmænd.

- Min bror arbejdede i landbruget, og skulle renholde roerækker og gå manuelt og hakke roer. Det, syntes han, ikke var særligt sjovt. Og så tænkte han, at det måtte vi kunne gøre smartere, fortæller Kristian Vest Warming.

Det kunne de, viste det sig. Med den selvstyrende robot FarmDroid har de to brødre gjort det muligt at fjerne ukrudt og så ved hjælp af solceller, så markerne dyrkes økologisk, CO2-neutralt og uden at beskadige jorden.

Nye afgrøder

Ifølge Sven Hermansen, chefkonsulent i videns- og innovationshuset Seges, der hører under Landbrug og Fødevarer, åbner den nye robot op for helt nye muligheder inden for økologisk landbrug. Det giver den potentiale til at revolutionere økologisk landbrug.

Der er meget potentiale i det, fordi det er svært at få folk til at gå og luge de her roer Esben Østergaard, investor FarmDroid

- Så kan vi dyrke afgrøder, vi som økologer ikke har kunnet før af ressourcemæssige og tekniske grunde, siger Sven Hermansen,

Det er blandt andet afgrøder som sukkerroer, raps, havefrø og spinat, der indtil nu har været svære for økologer at holde fri for ukrudt.

- Når man ikke har andre metoder, så er det håndkraft og andre sådan lidt mere primitive mekaniske løsninger, og det koster timer, og det koster penge til udstyr. Så man sparer en masse timer og en masse arbejdskraft ved at bruge sådan noget grej som det her, siger Sven Hermansen.

Tillid til robotterne

Nu er 12 FarmDroid-robotter kommet på arbejde rundt om i landet. De fik deres debut i april og har siden skulle bevise deres værd i det økologiske landbrug. Et af de steder, man kan se en robot i aktion, er på en roemark i Haarby. Her fjerner robotten ukrudt ved hjælp af et navigationssystem.

Selvom man ikke kan se roerne med det blotte øje, ved robotten, hvor de står. På den måde er det muligt at renholde markerne inden, roerne er fremspiret.

- Det er noget, kunden skal være overbevist om, at den kan, inden man sætter den ud og renser, for hvis nu den renser roerne væk, vil det være forfærdeligt, siger Kristian Vest Warming.

Han er glad for, at maskinen kan det, den skal.

- Man skal stole på robotten, siger han.

Hjælp gennem Odense Robotics

Det er ikke uden hjælp, de to brødre er kommet til, hvor de er i dag. For et år siden kom landbrugssønnerne med i et acceleratorprogram hos Odense Robotics, og siden har udviklingen af robotten taget fart. Manden bag MIR og Universal Robots, Esben Østergaard, har skudt penge i opfindelsen.

- Der er meget potentiale i det, fordi det er svært at få folk til at gå og luge de her roer. Jeg kan næsten ikke foretstille mig noget bedre land end Danmark til at begynde og udvikle den her teknologi til landbrugsrobotter. Derfor har jeg investeret i FarmDroid, fordi jeg tror, det har en stor fremtid, siger han.

Det tager FarmDroid en uge at fjerne ukrudt på den syv hektar store roemark i Haarby, og Kristian Vest Warming glæder sig over at se robotten i aktion.

- Det er en stolt følelse på den måde, at det er lykkedes, siger Kristian Vest Warming.