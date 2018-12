Ny fynsk sprognævnsdirektør: Vi skal snakke dansk til vores biler og robotter

Dansk Sprognævn flytter i april fra København til Bogense, og det bliver med en ny direktør ved roret.

Thomas Hestbæk Andersen, der er ekspert i lingvistik og forskningsleder på Syddansk Universitet, overtager jobbet fra Sabine Kirchmeier, der er kritisk over for flytningen til Fyn. Den kommende direktør vil have sprogteknologi som fokusområde.

- I forbindelse med idéen om, at vi skal kunne tale med vores biler, tale med vores sundhedsplejerobot og med vores droner, er der et problem i, at alt det et langt stykke hen ad vejen bliver udviklet i forhold til engelsk, siger Thomas Hestbæk Andersen til TV 2/Fyn.

Dansk i stedet for engelsk

Han understreger, at det er vigtigt, at kommunikation med ny teknologi foregår på dansk, så ingen danskere bliver hægtet af. Som udgangspunkt kommer ny teknologi først på engelsk.

- Hvis danskere skal kunne benytte sig af teknologi fremover, bliver vi nødt til at gå ind i et arbejde med at sikre, at dansk også har informationer i den sammenhæng, forklarer han.

Thomas Hestbæk Andersen starter i sit nye job 1. februar. Sabine Kirchmeier forlader sprognævnet 31. marts, når nævnet officielt flytter.

Placering i Bogense er et vilkår

I første omgang vil fokus være på at sikre en god flytning til Bogense.

- Først og fremmest skal vi sørge for, at Dansk Sprognævn ikke går i stå, fordi det flytter ud af København, siger Thomas Hestbæk Andersen.

Hvordan har du det med placeringen i Bogense?

- Jeg har det fint med placeringen i Bogense. Det er et vilkår. Vi skal have det til at fungere. Det kommer også til at fungere. Det er jeg slet ikke i tvivl om.

Thomas Hestbæk Andersen er 43 år og bor i Odense.