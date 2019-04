Efter kødannelse på Storebæltsbroen: Trafikken er normal igen

Opdatering: Trafikken er atter normal over Storebæltsbroen, og hastigheden er igen sat op til 110 kilometer i timen over broen.

Den øgede påsketrafik tager til, og det kan mærkes på Storebæltsbroen. I vestgående retning mod Fyn er der kø på omkring fem minutter.

- Der er heldigvis ingen sure miner fra trafikanterne, fortæller Daniel Nielsen, som er trafikvagt ved Sund og Bælt.

Kødannelsen kommer på baggrund af et uheld lige før Vemmelev på Sjælland. Her var der lukket for trafikken i en time.

- Det er den kæmpeflok af bilister, som kommer væltende ind nu. Vi arbejder på højtryk. Lige i øjeblikket afvikler vi omkring 3000 biler i timen, og det er cirka 2000 mere, end hvad vi først havde regnet med, siger Jens Kjær Nielsen, som er chef for betalingsanlægget ved Sund og Bælt.

DSB’s togbusser fylder også i trafikken

Trafikken bliver også ekstra presset, da der i påsken ikke kører tog mellem Roskilde og Nyborg. I stedet er der indsat togbusser, som skal transportere de mange påskepassagerer til og fra Fyn, og det påvirker også trafikken.

Sund og Bælt kan ikke give noget eksakt tidspunkt på, hvornår trafikken forventes normal igen.

- Vi kan se minut for minut, at kødannelsen bliver mindre og mindre, men det er svært at sige, hvornår trafikken kører flydende igen, siger Daniel Nielsen.

Storebæltsbroen Der har cirka været 5500 biler i vestgående retning inden for de sidste to timer - normalt er der 2800.

Rekorden for antal biler igennem betalingsanlægget på en time er på 2920 i vestgående retning.

Der bliver afviklet cirka 3000 biler i timen i øjeblikket - det er tæt på makskapaciteten.