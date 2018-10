Ny hjælp til døende øboer

Med en telemedicinsk hospiceplads på Ærø tager vi højde for de lokale forhold og styrker det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Bo Libergren (V), formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark

Den sidste tid kan være svær. Særligt, hvis man bor på en ø. Men for ærøboer bliver den sidste tid nu lidt nemmere. Det sker, når øen fredag får Danmarks første telemedicinske hospiceplads.

Det oplyser Region Syddanmark.

På fredag indvier Sygehusenheden Ærø en ny stue møntet på borgere med livstruende sygdomme. Den er resultatet af et samarbejde mellem sygehusenheden og Hospice Sydfyn i Svendborg.

Fakta om den nye hospiceplads i Ærø På Sygehusenheden Ærø bliver der oprettet en stue til en ærøbo med en livstruende sygdom.

Stuen har kontakt til Hospice Sydfyn via video.

Den telemedicinske hospiceplads, som stuen kaldes, er den første af sin slags i Danmark.

Tidligere har ærøboer med behove for et hospice skulle rejse til Svendborg. Kilde: Region Syddanmark

Designet til formålet

Den nye stue designet med henblik på at gøre den sidste tid nemmere. Derfor kan borgeren og pårørende via videochat komme i kontakt med specialister på Hospice Sydfyn.

Læs også Syvårige Adam viser rundt: Her overlever flest børn med kræft

Den nye hospiceplads vækker glæde hos det udvalg i regionen, der arbejder med det nære sundhedsvæsen. Det fortæller udvalgets formand, Bo Libergren (V):

- Med en telemedicinsk hospiceplads på Ærø tager vi højde for de lokale forhold og styrker det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og fortsætter:

- Den telemedicinske hospiceplads gør, at patienter, der tidligere fravalgte en hospiceplads i Svendborg, nu kan få bedre og mere hjælp tæt på deres hjem, siger udvalgsformanden.

Også hos politikkerne på øen er der glæde over Ærøs seneste tilbud til syge borgere.

- På Ærø er vi meget glade for samarbejdet, der betyder, at borgere på Ærø kan komme tættere på den specialiserede palliation (patienter med livstruende sygdomme, red.) døgnet rundt uden at skulle forlade øen. Det er en lettelse for både patienten og deres pårørende, siger viceborgmester Inga Blom Thomas (S).

Region Syddanmark har afsat cirka 3,3 millioner kroner til etableringen af den nye hospiceplads.