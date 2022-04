Beslutningen er taget: Otte unge med flere anbringelser får plads på ny institution

Tidligere været døgntilbud

Billeshavevej 49 har tidligere været et døgntilbud for børn og unge med nedsat funktonsevne. Og inden da lå den lukkede døgninstitution Egely, der er for unge, som er dømt for kriminalitet, på adressen.

- Bygningen på Billeshavevej i Middelfart er et godt udgangspunkt for en delvist lukket institution. Den lever allerede op til mange af de krav, der er til delvist sikrede institutioner, og med renoveringen får vi skabt gode og sikre faciliteter for de unge og for personalet, fortæller formand for Region Syddanmarks Udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling Karsten Uno (S).



Den nye institution vil i udgangspunktet svare til rammerne på en åben døgninstitution, hvor dørene er ulåste. Men der vil være mulighed for at tilbageholde unge, hvis kommunen har besluttet det.