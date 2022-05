Ny jernbane skal gå direkte gennem Lars' gårdsplads: - Det er ærgerligt, at historie går tabt

Og selvom Lars Frandsen og hans kone Ragnhild allerede ved, at de på et tidspunkt bliver nødt til at flytte, har de stadig ikke fået en dato på, hvornår de skal være ude af deres hus.

Men det svar kom de lidt nærmere til tirsdagens informationsmøde i Ejby.

- De snakkede om, at ekspropriationen begynder i slutningen af 2023. Jeg havde regnet med, at det blev i foråret 2024. Men det, der betyder noget, er, at vi ved, hvornår det bliver, og hvor lang tid vi har til at finde noget andet, sagde Lars Frandsen efter mødet.

Anlægsprojektet på Vestfyn er vurderet til at koste 4,9 milliarder kroner.