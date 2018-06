Ny kanal skal redde Bogense fra oversvømmelser

Tirsdag blev et stort klimaprojekt indviet i Bogense. Nye kanaler skal lede regnvand væk, så det ikke oversvømmer boligområder i byen.

Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i januar 2017 at sætte gang i et projekt, som skal sikre Bogense mod oversvømmelser fra Bybækken.

Nordfyns Kommune er nu færdig med anlægget af Klimaprojekt Bogense Bybæk, som projektet er blevet navngivet. Det færdige klimaprojekt betyder, at nu kan Bogense Bybæk håndtere såkaldte større nedbørshændelser i Bogenses opland.

Pengene skal komme ind ved partsdeling. Det vil sige, at de berørte boligejere skal være med til at betale.

Nordfyns Kommune dækker nogle af udgifterne sammen med Vandcenter Syd og de to landvindingslag i Bogense, som vil få fordel af projektet.

Kan modstå en100 års hændelse

- Projektet er dimensioneret til at modstå en 100 års regnhændelse fremskrevet til klimaforhold i 2050. Dette betyder, at der sikres mod regnhændelser, som vi endnu ikke har oplevet, skriver kommunen om projektet.

Nordfyns Kommune markerer indvielse klokken 16.00 tirsdag ved parkeringspladsen ved Fredskoven og Skovvej.

Udvalgsformanden for Teknik- og Miljøudvalget, Anders Thingholm (C) vil indvie projektet, og Nordfyns Kommune vil være vært ved en øl eller sodavand. Der vil være mulighed for en vandring langs kanalen, hvor der vil blive orienteret om projektet, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Kort over der nye klimasikring i Bogense Foto: Nordfyns Kommune

