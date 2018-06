Ny kanin til Svendborg: Første udenlandske spiller nogensinde

Svendborg Rabbits kan søndag byde velkommen til den første udenlandske spiller, der har fundet vej til det sydfynske basketballhold.

Nu har Svendborg Rabbits ansat den første udenlandske spiller nogensinde.

Sådan lyder det på basketballholdets hjemmeside søndag.

Navnet på den nye spiller er Brandon Norfleet. Han er 25 år og fra USA. Han har med sine 196 centimeters højde to års erfaring fra Europæisk basketball, og nu er tiden så kommet til, at han skal spille sammen med kaninerne fra Svendborg på Sydfyn.

Amerikaneren har været på Svendborg Rabbits' træner, Lukas Varga’s, radar igennem de sidste to sæsoner, og nu lykkedes det at få ham til Svendborg.

Derfor er den sydfynske træner også en meget begejstret mand.

- Brandon er en dygtig all-round spiller som kan lidt af det hele, hvilket vi får glæde af på mange måder i vores spil og holdsammensætning, skriver klubben på hjemmesiden.

Årets spiller på college

Brandon Norfleet spillede i anden division på college basketball for Indiana University of Pennsylvania, hvor han især det sidste år gjorde det så godt, at han blev udnævnt som årets spiller i PSAC divisionen.

Derudover kan han også prale med at være blevet udnævnt til NABC All American-holdet og 1st team All Atlantic region.

Efter college kom han til Europa, hvor han spillede for et italiensk hold i den næstbedste række. Efter et år i Italien gik turen videre til Egnland, hvor han desværre måtte skifte efter kort tid, fordi han havde problemer med at få et visa til landet.

I februar 2018 skrev han i stedet kontrakt med det finske hold Bisons Loimaa, der vandt første division, og den amerikanske spiller endte med at at få titlen som finalernes bedste spiller.

