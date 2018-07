Ny kat i byen: Her er OB's nye maskot

En gammel kending er tilbage som maskot for Odense Boldklub.

Før var det en tiger, nu er det en kat.

Og der er en helt særlig grund til at OB er vendt tilbage til katten, som også var maskot for OB tilbage i 1990'erne.

I går fyldte Odense Boldklub 131 år og den nye maskot kommer ifølge klubbens komercielle direktør Jack Jørgensen til at bidrage til OB's historie.

- Vores gamle tiger var slidt op, og derfor trængte vi til fornyelse. Katten var vores første maskot, og det er vi vendt tilbage til, fordi vi er store nok til at være en kat. Vi vil gerne udvilkle os med vores histoie, og hvor vi kommer fra, og det symboliserer katten, fortæller Jack Jørgensen.

Læs også Fansene har talt - her er OB's nye indløbssang

En gammel kending

Ifølge Jack Jørgensen er maskotten den 12. spiller, der er varetegnet for klubben, men katten kommer til at fane et bredere fanskare.

- Maskotten henvender sig ofte til yngre fans. Derimod vil katten Victor henvende sig til et bredere publikum, fordi han har samme værdier, som kendetegner det nye OB. Katten Victor er modig og fræk. Han har taget os med storm, siger Jack Jørgensen

Og selvom OB's historie går langt tilbage i tiden, er katten Victor med til at give klubben et frisk pust, mener den kommercielle direktør.

- Han er ung, han er frisk – og selvom han er fræk og lidt svær at styre, så faldt vi for ham pladask. Omend han er en kat af få ord, er han fyldt med humor, charme og masser af selvtillid, som vi gerne vil opnå - men det må vi hellere lade andre om at sige, siger Jack Jørgensen.

Læs også Fans vender OB ryggen: Tilskuertal halveret på ti sæsoner