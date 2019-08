Børn i bølgen: Ny livredningscamp i Nyborg

Bølgeskulp, kulørte badehætter og brede smil ved Storebæltsbadet i Nyborg.

I denne uge afholder Nyborg Svømmeklub for første gang Ocean Rescue Camp - en livredningscamp - for børn og unge i alderen 8 til 15 år.

- Her i Danmark har vi mange kilometer kystlinje, og nu har vi haft to ret gode somre. Vi vil rigtig gerne gøre opmærksom på livreddersporten i en ret tidlig alder, fortæller Nicolai Frolov Andersen, der er uddannet livredder og træner i Nyborg Svømmeklub.

Godt klædt på

Campen varer tre dage og foregår ved Storebæltsbadet i Nyborg. Her kan de unge få viden om og lære en række livredningsaktiviteter.

- Jeg er hjælpertræner ude i svømmeklubben, så jeg kan godt bruge at lære at redde liv. Det er godt at få det genopfrisket fra min livredderprøve, siger Theodor Thuelund, som deltager i campen.

Han har tidligere prøvet at redde liv, men aldrig på stranden, hvor der er mange flere ubekendte faktorer, der skal tages hensyn til.

- Sidst der var nogen, der var ved at drukne, kunne jeg godt redde, men det var inde i svømmehallen og tæt på kanten.

Foto: Alexander Aagaard

Seriøst og socialt på samme tid

Under campen lærer de vandglade unge at benytte kystlivredningsudstyr som rescue boards, dykkermasker, svømmefødder, hjertestartertrænere, dukker og førstehjælpsudstyr.

Men for nogle handler campen om andet end udfordrende og sjov træning i at redde liv. Det er tilfældet for Oskar Steen Mühring.

- Det er dejligt at være sammen med nogle mennesker, jeg kender - og bade og hygge sig.

Han er dog ikke i tvivl om, at kurset kan hjælpe ham.

- Måske opstår der en situation i fremtiden. Så er jeg bedre klædt på, siger Oskar Steen Mühring.

Foto: Alexander Aagaard

I alt er 18 børn og unge tilmeldt campen i bølgerne i Nyborg.