Efter it-skandale med skjult kamera: Ny mand i spidsen for udvalg

Økonomiudvalget i Nyborg Kommune mødtes fredag morgen for at få en redegørelse fra borgmester Kenneth Muhs (V) i forlængelse af sagen, hvor et it-sikkerhedsfirma var hyret af kommunen og sendte en medarbejder ud til 4Kløverskolen i Ørbæk.

Her udgav han sig for at være kommunalt ansat, der var der for at kontrollere, om it-sikkerheden var i orden på skolen.

En af de umiddelbare konsekvenser er, at det fremover er kommunaldirektør Lars Svenningsen, der sidder som formand for kommunens it-sikkerhedsgruppe, som er ansvarlig for kommunens datasikkerhed.

Tilliden har lidt nogle brister på vores arbejdspladser rundt omkring i kommunen, og det er måske det allervigtigste lige nu Sonja Marie Jensen

Samtidig vil Socialdemokratiet melde it-firmaet Prueba Cybersecurity til politiet for dokumentfalsk.

Det var en medarbejder fra firmaet, der med et falsk id-kort skaffede sig vej ind på 4Kløverskolen, hvor han kunne overvåge personalet, blandt andet med skjult kamera.

- Det er min klare opfattelse, at virksomheden selv har forfalsket det her id-kort, og derfor foreslog vi, at vi anmelder virksomheden. Det kunne vi dog ikke blive enige om, til gengæld kunne vi blive enige om, at der er grundlag for at undersøge, om virksomheden skal anmeldes for dokumentfalsk, siger Socialdemokratiets gruppeformand, Sonja Marie Jensen.

Hun mener, at kommunens administration står over for en kæmpe opgave med at få sagt undskyld til kommunens medarbejdere og få genopbygget tilliden til kommunen.

- Tilliden har lidt nogle brister på vores arbejdspladser rundt omkring i kommunen, og det er måske det allervigtigste lige nu, siger gruppeformanden.

Borgmester beklager

Kommunens borgmester, venstremanden Kenneth Muhs, beklager hele forløbet.

- Det er temmelig vigtigt for os at sige, at man skal have tillid til, at når man kommer på arbejde, så bliver man ikke udsat for skjulte optagelser. Det her med skjult kamera er ikke en rimelig måde at gøre det på, siger borgmesteren og fortsætter:

- Vi har et ledelsesgrundlag i Nyborg Kommune, som vi lever efter, og i den her sag er det også vigtigt for os, at det hænger sammen med det. Vi synes alle sammen, at det her er rigtig, rigtig ærgerligt, ikke mindst for de berørte medarbejdere, siger Kenneth Muhs.

Han fortæller, at de nu har bedt om en juridisk vurdering af sagen om dokumentfalsk og det falske id-kort.

- Det er vigtigt for os at få set på, hvordan det her kan ske, og at vi får afklaret, om det er noget, vi skal skride til juridisk handling på. Men det hviler på et juridisk grundlag, siger borgmesteren.

Sagen har allerede betydet ændringer i personalegruppen i kommunen, idet kommunaldirektøren altså overtager rollen som formand for sikkerhedsgruppen.

Men derudover vil hverken borgmesteren eller kommunaldirektøren kommentere de personalemæssige konsekvenser af overvågningssagen.

