Ny mand i spidsen for Odense Sport & Event

Enrico Augustinus bliver ny administrerende direktør i Odense Sport & Event. Han afløser Ole Bang Nielsen, der har siddet på posten i fem år.

Ole Bang Nielsen stopper efter eget ønske som direktør i Odense Sport Event, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

- Ole Bang Nielsen kom til Odense Sport & Event med det klare mål at lave en turnaround. Nu er første del af den turnaround med fokus på omkostningssiden vel overstået, siger bestyrelsesformand i Odense Sport & Event, Niels Thorborg.

Ole Bang Nielsen har givet tilsagn om at fortsætte sit tilsyn med opførelsen af det nye Hotel Odeon.

- Nu vil jeg så tage fat på nogle af de planer, som har været "sparket til hjørne" i nogle år, siger Ole Bang Nielsen.

Ny direktør fra Middelfart

Den ny direktør i Odense Sport & Event er den 42-årige Enrico Augustinus, der kommer fra en stilling som direktør i den Middelfart-baserede IT-virksomhed Outforce.

- Jeg er først og fremmest stolt over at få muligheden for at stå i spidsen for Odense Sport & Event. Jeg har altid set Odense Sport & Event som en virksomhed med et kæmpe potentiale, spændende brands og dygtige medarbejdere. Jeg ser frem til at kunne udvikle, skabe synenergier og realisere de enorme muligheder, der ligger i Odense Sport & Event som oplevelsesvirksomhed, og jeg glæder mig til at komme i arbejdstøjet, siger Enrico Augustinus.

Stort underskud

Odense Sport & Event, der er en fusion mellem Odense Boldklub og Odense Congress Center, offentliggjorde sit samlede årsregnskab en 16. marts, og det blev betegnet som utilfredsstillende.

- Samlet set gav året ikke den regnskabsmæssige fremgang, som var ønsket, og resultatet er ikke tilfredsstillende. Der er dog positive tendenser i koncernen, der gør, at vi er optimistiske med hensyn til fremtiden for de samlede aktiviteter, sager administrerende direktør Ole Bang Nielsen i en pressemeddelelse den gang.

Odense Sport & Events regnskab viser et underskud på 15,5 millioner kroner efter skat mod et underskud på 12 millioner kroner i 2016. Det er niende år i træk med underskud. Egenkapitalen er på 48,2 millioner kroner.

Enrico Augustinus tiltræder som administrerende direktør i Odense Sport & Event i dag, tirsdag 3. april.