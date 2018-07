Ny Midtfyns Festival rykker til større festivalplads

Når den fynske musikfestival genopstår i maj 2019, bliver det på Dyrskuepladsen i Ringe, hvor den gamle festival også fandt sted.

I foråret kom det frem, at den hedengangne Midtfyns Festival i Ringe genopstår.

Oprindeligt var det planen at lade festivalen genopstå på Ryslinge Høj- og Efterskole, men nu meddeler arrangørerne, at rammerne dér er for små, så festivalen flyttes til Dyrskuepladsen i Ringe.

Dermed kommer den nye festival til at foregå samme sted, som den oprindelige Midtfyns Festival fra 1976 til 2003.

Musikken afsløres senere

Første udgave af den genopståede festival afvikles 24. og 25. maj 2019. Festivalen forventer at løfte sløret for, hvilke kunstnere der spiller i Ringe, senere på året.

Den fynske duo Lasse og Mathilde skal muligvis åbne festivalen.

Fra fredag klokken ti kan alle, der har lyst, blive en del af Midtfyns Festival. På festivalens hjemmeside sælges folkeaktier, så private på den måde kan støtte opstarten af festivalen økonomisk.

Større end Roskilde Festival

Midtfyns Festival konkurrede i sin storhedstid med Roskilde Festival, der i denne uge afvikles med Eminem som hovednavn.

I 1989 var festivalen i Ringe større end Roskilde Festival - med Tracy Chapman som hovednavn.

Store, internationale kunsterne som Bon Jovi, David Bowie, Dire Straits, James Brown, Johnny Cash, The Kinks, Kool and the Gang, Lou Reed, Manic Street Preachers, Miles Davis, Muse, R.E.M., Rage Against the Machine, Robbie Williams og Tom Jones har i årenes løb optrådt på Dyrskuepladsen i Ringe.