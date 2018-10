Kørende fynsk politistation skal give tryghed

Det ligner allermest en håndværkerbil, der er på vej til sit næste job. Men det er det ikke. Der er tale om en 7 meter lang og 2,5 meter bred varevogn, som skal skabe mere tryghed og nærhed i lokalsamfundene på Fyn.

Foran på bilen afsløres det, hvem der egentlig er tale om: Fyns Politi.

Tirsdag rykker den mobile politistation for første gang ud til fynboerne. Det sker i forbindelse med nogle af Efterårsferiens mange arrangementer.

Klokken otte drejede de to betjente, der skal sidde klar i varevognen, nøglen om og kørte afsted til Faaborg, som er det første stop på turen.

- Det er vigtigt, vi kommer endnu tættere på borgerne, tryghed og nærhed skal være en synlig og håndgribelig del af politiets arbejde, siger politidirektør Arne Gram fra Fyns Politi og fortsætter:

- Det er en mobil politistation rigtig god til, fordi den kan komme hurtigt rundt i politikredsen og rykker netop derhen, hvor borgerne er.

Kom og besøg betjentene i varevognen Faaborg ved rådhuset:

Tirsdag den 16. oktober fra klokken 9.00 til 11.00.



Vikingeskibsmuseet i Ladby i Kerteminde:

Tirsdag den 16. oktober fra klokken 12.00 til 13.30.



Til Svendborg Street-food på Frederiksøen ved havnen i Svendborg:

Onsdag den 17. oktober fra klokken 10.00 til 14.00.

En del af noget større

Den nye fynske politistation er en del af de 14 initiativer, som justitsminister Søren Pape i sidste uge præsenterede i udspillet "Nærhed og tryghed".

Den rullende politistation skal være med til at skabe større synlighed og tilgængelighed på Fyn i Efteårsferien, hvor der er en del begivenheder.

- Vi vil også køre den mobile politistation ud til byområder, der ikke længere har en fast politistation eller til steder, hvor der er behov for en særlig tryghedsskabende indsats. Endelig kan der også være tilfælde, hvor borgerne af en eller anden grund har behov for, at politiet er til stede i deres lokalområde, siger Arne Gram.

