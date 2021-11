I 2020 lovede minister fynboerne en løsning - nu er model for statsgaranti på boliglån på plads

Som resultat deraf kom der i maj i år så der overordnede forslag om statsgaranterede lån. Og nu - efter måneders dialog med den finansielle sektor er det endelige oplæg til en konkret model klar.

Statsgarantien er i udspillet sat til at koste en procent om året.

For et boliglån på en million kroner vil det cirka svare til en ekstra udgift på 225 kroner ekstra om måneden, hvilket ifølge Simon Kollerup er "en billig pris" at betale for at få realiseret sine boligdrømme.

Vil ikke vente på statistik

Men hvor stort viste problemet sig så at være, da ministeren i 2020 startede sin mail-indsamling?

Det er der i dag stadig uenighed om.

- Er det 10.000? Det ved jeg ikke. For vi har ikke et præcist tal på det, siger Simon Kollerup.

- Og det er det, vi har bokset med. For vi er altid blevet mødt med tal og statistikker, der peger på, at der slet ikke er et problem her. Men når man tager ud og møder landdistrikterne, så møder man bare en virkelighed, hvor boligmarkedet nogle steder simpelthen er frosset fast. Hvor der sorte huller, hvor naboen, købmanden og skolen forsvinder. Den negative spiral findes derude.

Men hvis ikke vi ved, hvor mange det er, hvordan kan du så vide, at modellen vil hjælpe nogen overhovedet?

- Alle der interesserer sig for og har færdes i vores landdistrikter har mødt de eksempler på mennesker, der får nej til drømmeboligen, fordi boligen ligger det forkerte sted. Ikke fordi deres økonomi er dårlig.

Hvis problemet er så stort og har været der i så mange år, hvorfor er man så ikke begyndt at føre statistik over det?

- Jeg har ikke tænkt mig at være den politiker, der sætter mig ned og venter på, at der er en eller anden, der gider føre en officiel statistik i et fint kontor inde i København, siger Simon Kollerup.

Uenighed om omfang

Hos Finans Danmark, der er bankernes og realkreditinstitutternes interesseorganisation, har de dog svært ved at genkende, at boligkøbere i yderområderne får afslag på grund af postnummeret.

Viceadministrerende direktør Ane Arnth Jensen kalder det til Ritzau en "absolut undtagelse" og peger i stedet på, at afslag oftest gives på grund af manglende økonomi i familien. For den gruppe vil en statsgaranti ikke gøre en forskel.