Ny model skal få eventyrlystne læger til Vollsmose

Ikke en eneste læge har ønsket at drive lægepraksis i Vollsmose i 15 år. Nu vil man i et nyt forsøg finde fire.

Ifølge Morten Sodemann, professor og overlæge på Indvandrermedicinsk klinik på Syddansk Universitet, kan et lægehus i Vollsmose med en helt ny konstruktion blive et forbilledligt eksempel på, hvordan man løser komplekse problemstillinger i belastede boligområder.

- Det er ikke noget, vi har prøvet før. Vi er meget spændte på, om det også virker i virkeligheden, siger han.

Men først og fremmest kræver det, at der kommer ansøgere til jobbet.

Eventyrlysten læge søges

Region Syddanmark og Odense Kommune har i over et år aktivt forsøgt at få læger til Odense-bydelen ved at binde to såkaldte ydernumre specifikt til Vollsmose. De har siden været til salg uden mindstepris og med overtagelse snarest muligt. Men det har ikke været nok til at få nogen til at bide på.

- Vi har længe haft et ønske om at gøre indsatsen mere sikker og tidssvarende, så vi alle trækker den samme vej og kører efter den samme plan, siger Morten Sodemann.

Fraværet af læger i bydelen skal fire nye kombinationsstillinger lave om på. I stedet for at to læger arbejder fuld tid i Vollsmose, skal fire læger dele deres arbejdstid, så de halvdelen af tiden er på Indvandrermedicinsk klinik eller arbejder med sundhedsfremme i Odense Kommune - og altså den anden halvdel i praksis i Vollsmose.

På den måde kan de praktiserende læger få økonomisk støtte af kommunen og faglig støtte af de andre læger på indvandrermedicinsk klinik.

- Det må alt andet lige kunne tiltrække en eventyrlysten læge, der har mod på noget af det svære her i livet, siger Morten Sodemann.

Mange problemstillinger

Ifølge Morten Sodemann har man igennem mange år set, at der er en gruppe af flygtninge og indvandrer med særlige og komplekse behov for støtte. Men det er ikke nødvendigvis patienter, der hører hjemme på et sygehus.

- Det er ikke, fordi deres problemer er store. Der er bare mange af dem, siger han.

Han oplever, at nogle kan blive stressede og føle sig fremmedgjorte i et sygehusvæsen.

- De er lidt mere trygge ved en lokal læge, som de kender og har kendt i mange år, og som er tættere på deres hjem. Jeg tror, der er meget psykologi i det, men der er også et nærhedsprincip i det. Det er lettere at komme til hjælpen rent psykologisk, når man har en lokal læge, siger han.

