GOG's kommende hjemmebane er for lille til Champions League - men den kan udvides

Er GOG danske mestre, når den præsenterede arena står klar i 2024, står klubben foran Champions League-kampe og kan med EHF's tilskuerkrav så blive stillet i et dilemma, hvor klubben må droppe en spritny hjemmebane og - som det er sket flere gange tidligere - leje sig ind i for eksempel Arena Fyn i Odense.

Det er et scenarie, som GOG-direktør Kasper Jørgensen har haft i spil under hele processen frem mod præsentationen mandag.

- Det er arbejdstegninger. Vi har hele tiden været bevist om, at de 4.000 kan være det krav, vi skal ramme.

- Men det er det muliges kunst. Projektet kan optimeres til 4.000, men vi ville gerne præsentere tingene og ikke love mere, end vi kan holde, siger Kasper Jørgensen.

Han tilføjer, at han ikke er urolig for projektet, og at EHF inden for en ramme plejer at være medgørlige.

- Det er vores ønske at have én hjemmebane, siger håndbold-direktøren.

- Vi er enormt taknemmelige

Projektet finansieres af fem store og fem mindre private investorer samt banklån, som investorerne kautionerer for. Det betyder, at der ikke skal findes kommunale penge til opførelsen.

- Det er vi selvfølgelig enormt taknemmelige for. Det giver en ny scene, fordi den størrelse er en ny dimension i Svendborg. Det giver en mulighed både i forhold til sportevents og også i forhold til kommercielle events, sagde borgmester Bo Hansen (S) ved præsentationen mandag.

Projekt er endnu ikke vedtaget af politikerne i Svendborg Kommune, men umiddelbart ligner det en ekspeditionssag. I hvert fald er Bo Hansen optimist.

- Jeg har en opgave, og det er at sikre et flertal for, at kommunen engagerer sig i det og er med til at få det her projekt i gang.

- Jeg tror, når der kommer en gruppe investorer, som vil investere 60 millioner kroner i Svendborg, så kan jeg ikke forestille mig andet, end kommunalbestyrelsen også siger ja tak til det og så hjælper dem i gang, sagde Bo Hansen.

Mens der er glæde og forventning i Svendborg, så var der forbavselse og ærgrelse at spore i Gudme, efter planen om at flytte GOG hjemmekampe til Svendborg.

- Der er en særlig stemning her, så det bliver svært at få med i den nye hal, men jeg håber, at vi kan skabe noget af det samme det nye sted, var Anette Kildelunds reaktion. Hun har arbejdet i Gudme Hallens cafeteria i 15 år.

På gaden var reaktionen noget mere kontant. Her mente Henrik Jørgensen, at det er en helt gal beslutning.

- Det synes jeg virkelig er galt, fordi de hører til herude, og de er opvokset herude og folk bakker op herude, sagde Henrik Jørgensen.

Han har boet i Gudme i 50 år - eller ligeså længe som GOG har eksisteret.