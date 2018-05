Ny national klima-liste: Middelfart er med helt fremme i bussen

Ny klimaliste hylder Danmarks 100 bedste klimaprojekter. Middelfart Kommune ligger helt i top.

Middelfart Kommune er Syddanmarks bedste til klima. Og tredjebedst på landsplan.

Det er vigtigt, at klimatilpasning og - forebyggelse ikke bare er snak og noget, der står på papir. Vi vil gerne vise, at man sagtens kan gøre noget konkret. Vi mener, at fremtidens vindere er dem, der rent faktisk formår at handle på klimaudfordringen. Thorbjørn Sørensen, Teknik- og Miljødirektør, Middelfart Kommune.

Det fremgår af ny udgivelse, som hylder landets 100 bedste kommunale klimaprojekter.

Middelfart Kommune er nemlig repræsenteret med hele seks klimaprojekter.

Dermed er Middelfart den kommune i hele Region Syddanmark, som har flest projekter med på listen. Og tredjeflest i landet.

- Det er virkelig et skulderklap og en kulmination på mange års målrettet arbejde, siger Thorbjørn Sørensen, Teknik- og Miljødirektør i Middelfart Kommune.

Middelfart Kommune har haft fokus på klima og bæredygtighed siden kommunalreformen.

- Det er vigtigt, at klimatilpasning og - forebyggelse ikke bare er snak og noget, der står på papir. Vi vil gerne vise, at man sagtens kan gøre noget konkret. Vi mener, at fremtidens vindere er dem, der rent faktisk formår at handle på klimaudfordringen. Og det altså hvad enten det handler om at forebygge klimaforandringerne eller om at tilpasse os dem, siger Thorbjørn Sørensen.

Læs også I øst og vest: Her er stigningen af fødsler størst

Kommuner både kan og vil

Klima100-publikationen, som Realdania og Sustainia står bag, har til formål at hylde og synliggøre de mange grønne idéer og løsninger, som allerede er realiseret rundt omkring i de danske kommuner.

- Aldrig før er der tegnet et så omfangsrigt, grønt samtidsbillede af de danske kommuner. Klima100 er et vidnesbyrd om, at kommunerne hverken mangler ambitioner, opfindsomhed eller handlekraft, når det gælder om at bekæmpe klimaforandringerne lokalt og tilpasse land og by til et foranderligt og uforudsigeligt klima, siger Anne Skovbro, Filantropidirektør i Realdania.

Det er virkelig et skulderklap og en kulmination på mange års målrettet arbejde Thorbjørn Sørensen, Teknik- og Miljødirektør i Middelfart Kommune

Idéen er, at det vil inspirere til endnu flere grønne idéer og projekter.

- Klima100 viser, hvor meget de enkelte kommuner kan løfte i Danmarks grønne omstilling. Væbnet med al den inspiration, der ligger i Klima100, ser vi frem til at arbejde med kommunerne for at sætte endnu mere fart i den grønne omstilling, siger Rasmus Schjødt Pedersen, direktør i Sustainia.

Et hav af projekter

Middelfart Kommunes klimaprojekter handler både om tilpasning og forebyggelse. Kommunen har blandt andet bygget en klimaby, der er designet til at håndtere de store mængder regn, klimaforandringerne medfører.

Og på forebyggelsessiden udbyder kommunen byggegrunde, hvor der allerede er etableret rør til jordvarme. Det får flere husbyggere til at vælge den klimavenlige opvarmningsform.

- Vi arbejder også sammen med en ildsjæl i Brenderup om solcelledreven vejbelysning, siger Thorbjørn Sørensen.

Fra de øvrige fynske kommuner er eksemplerne Ærøs elfærge, den blågrønne bydel i Tommerup, Assens, Odense Kommunes regnvandsløsning ved Glisholms Sø og mange flere.

Hele listen kan downloades her.

Region Syddanmark har 20 klimaprojekter med på klima100-listen.

Læs også Det mærker de i Svendborg: Flere bygger nyt med gammelt