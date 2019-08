Truppen udtaget: Ny OB-angriber kan få debut mod Randers

Fredag tager OB imod Randers FC hjemme på Odense Stadion, og truppens seneste tilføjelse, Issam Jebali kan få sin debut mod kronjyderne.

I hvert fald er han med i den 18 mand store trup, Jakob Michelsen har udtaget til morgendagens kamp.

Den 27-årige tuneser kom til klubben fra den saudiarabiske klub Al Wahda i juli og har en kontrakt, der løber indtil 2022, men har altså endnu sin første kamp til gode.

Jakob Michelsen har nu vurderet, at tiden er inde for angriberen. I hvert fald til at komme med i truppen. Træneren har lavet to ændringer i truppen i forhold til den trup, der søndag vandt en kneben 1-0 sejr over Esbjerg FB i Vestjylland.

Issam Jebali overtager Anders K. Jacobsens plads, mens den 18-årige målmand Hans Christian Bernat er med i stedet for den skadede andenmålmand Sayouba Mandé.

OB ligger på nuværende tidspunkt nummer fem i tabellen, og morgendagens modstandere ligger nummer ti. Der er dog kun et points forskel på de to hold.

