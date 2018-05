Ny politisk pris: Ugens kongekrone og klovnehat går til to DF'ere

To fynske DF'ere bliver de første modtagere af ugens kongekrone og klovnehat, som bliver uddelt i TV 2/Fyns politiske magasin Politik & Spin.

I TV 2/Fyns politiske analyseprogram Politik & Spin kårer politisk analytiker Jesper Buch og samfundsredaktør Jakob Risbro hver uge, de politikere som har gjort sig mest heldigt og uheldigt bemærket i ugens løb.

Med et glimt i øjet bliver der delt både kongekroner og klovnehatte ud til de politikere, der har "stukket snuden" frem og markeret sig.

De første modtagere af henholdsvis kongekrone og klovnehat går til to fynske politikere fra Dansk Folkeparti.

Ugens kongekrone går til Carsten Kudsk

Den første modtager af Ugens Kongekrone er Carsten Kudsk, som er valgt til byrådet i Nyborg for Dansk Folkeparti, men som siden den 28. marts har været vikar for partifællen Pernille Bendixen, som har taget selvbetalt orlov for at rejse rundt i Himalaya.

- Carsten Kudsk brænder for at komme i folketinget, og han udnytter sin position som midlertidigt folketingsmedlem maksimalt til at gøre opmærksom på sig selv. Han er myreflittig og man kan mærke, at han virkelig vil gøre en god figur i det udstillingsvindue, han har som vikar i folketinget for Pernille Bendixen, siger TV 2/Fyns politiske analytiker, Jesper Buch.

Klovnehat går til Dorthe Ullemose

Ugens klovnehat går også til en fynsk politiker fra Dansk Folkeparti. Den første klovnehat bliver uddelt til Dorthe Ullemose, som både er medlem af Svendborg Byråd og sidder i Folketinget.

Dorthe Ullemose er den eneste tilbageblevne DF'er i Svendborg Byråd efter, at Morten Sol Petersen blev ekskluderet, og Jesper Larsen og Jens Munk meldte sig ud af partiet.

- Dorthe Ullemose får denne uges klovnehat fordi hun bliver ved med at holde liv i balladen i Dansk Folkeparti i Svendborg og for sit medansvar i konflikterne på Sydfyn. Senest er det kommet frem i Fyns Amts Avis, at hun forsøgte at få sine partifæller til at levere kritik af Jens Munk, som hun kunne vise landsledelsen på Christiansborg, siger TV 2/Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro.

Klovnehat og kongekrone er kun til låns

Carsten Kudsk og Dorthe Ullemose har kun denne uges kongekrone og klovnehat til låns.

I næste uge bliver hovedbeklædningerne givet videre til andre politikere, der markerer sig heldigt og uheldigt.