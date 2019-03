Fynsk tobaksfirma anmeldt: Nu ryger sagen til politiet

Det er ulovligt at reklamere for tobaksvarer.

Derfor har Forbrugerombudsmanden nu meldt den fynske producent af skråtobak, tobaksproducenten Hermann Krügers Eftf. A/S, til politiet.

Firmaet har på sin hjemmeside, på en Facebook-side og i spørgeskemaundersøgelser ulovligt reklameret for tobakspastiller, mener Forbrugerombudsmanden.

Det er ikke ulovligt at have en webshop, hvor man sælger tobaksvarer. Men man må ikke fremhæve tobaksvaren og for eksempel skrive, at den smager godt eller er billigere end andre produkter. Så er det reklame Christina Toftegaard Nielsen, forbrugerombudsmand

- Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at tobaksproducenten har reklameret for Oliver Twist tobakspastiller på hjemmesiden www.oliver-twist.dk i hvert fald siden den 9. maj 2017, blandt andet ved at skrive ”kun den absolut bedste tobak” og ”Det er væsentligt billigere at bruge tobakspastiller fremfor at bruge cigaretter,” oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Det er tilladt at sælge tobaksvarer via en hjemmeside, hvor tobaksvarerne på neutral vis bliver præsenteret. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er oplysninger af teknisk karakter, der er nødvendige for, at forbrugeren kan vurdere indholdet af et produkt, tilladt.

Men tobaksvarerne må ikke blive fremhævet, anprist eller på anden måde promoveret ved salgsfremmende udsagn. Det er reklame.

Facebook

Forbrugerombudsmanden har også vurderet, at tobaksproducenten har reklameret for Oliver Twist tobakspastiller i tekst og billeder på sin Facebookside i hvert fald siden 15. marts 2017.

Tobaksproducenten har efter Forbrugerombudsmandens vurdering desuden reklameret for Oliver Twist tobakspastiller ved hjælp af virksomhedens egne spørgeskemaundersøgelser på Facebook.

Blandt andet ved at gøre opmærksom på Oliver Twist i opslagene, hvor undersøgelserne blev promoveret, ved at give ”tobakspastiller” som svarmulighed i undersøgelserne og ved at lede respondenterne videre til tobaksproducentens hjemmeside fra undersøgelserne.

Når deltagerne efter det sidste spørgsmål trykkede på ”Send”, blev de tilbudt at købe en sortimentspakke med tobakspastiller. Forbrugerombudsmanden har modtaget tre klager over spørgeskemaundersøgelserne.

Bøder

Ifølge Forbrugerombudsmanden er det som udgangspunkt ulovligt, når en tobaksvirksomhed har en firmaside på de sociale medier, fordi siden typisk vil have til formål at fremme afsætningen af virksomhedens produkter.

I efteråret 2018 betalte to pibebutikker således bøder på henholdsvis 50.000 kroner og 20.000 kroner for ulovligt at have reklameret for piber og andre tobaksvarer på sociale medier og via nyhedsbreve.

- Det er ikke ulovligt at have en webshop, hvor man sælger tobaksvarer. Men man må ikke fremhæve tobaksvaren og for eksempel skrive, at den smager godt eller er billigere end andre produkter. Så er det reklame, og det er forbudt. Alle former for reklame for tobaksvarer er forbudt. Det gælder også tobaksvirksomheders firmasider på Facebook, fordi formålet med siderne typisk vil være at sælge produktet, siger forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen.

Hermann Krügers Eftf. A/S har meddelt Forbrugerombudsmanden, at de har foretaget en række ændringer på hjemmesiden og lukket facebooksiden for at imødekomme Forbrugerombudsmandens bemærkninger.