Ny SDU-forskning: Selv under de værste livsforhold klarer kvinder sig bedre end mænd

Helt ny forskning fra Syddansk Universitet viser, at selv når mennesket bliver udsat for de værst tænkelige levekår og sygdom, overlever kvinder længere end mænd.

Det er et faktum, at kvinder lever længere end mænd i næsten alle verdens lande.

Men om kvinder også lever længere under ekstreme livsvilkår, har den italienskfødte forsker Virginia Zarulli sammen med kolleger på SDU undersøgt og publiceret i det anerkendte forskningstidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

For at svare på spørgsmålet, har Virginia Zarulli analyseret data for syv historiske befolkningsgrupper, hvor den forventede levealder var ekstremt lav, nemlig under 20 år.

De undersøgte grupper er slaver i Trinidad og frigivne amerikanske slaver i Liberia i Vestafrika i begyndelsen af det 19. århundrede, den svenske, irske og ukrainske befolkning under hungersnøden i henholdsvis 1772-1773, 1845-1849 og 1933, samt den islandske befolkning under mæslingeepidemien i 1846 og 1882.

- Vi undersøgte netop disse befolkningsgrupper på grund af de ekstreme forhold, som de blev udsat for. Herved kunne vi få svar på, om kvinder overlevede bedre end mænd under hungersnød og sygdom, fortæller Virginia Zarulli, der er adjunkt på Forskningsenheden for Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi, til sdu.dk.

Forskellen skyldes dødelighed hos børn

Under de ekstreme livsvilkår hos alle de analyserede befolkningsgrupper, var den forventede levealder for kvinder stadig højere end for mænd, og kvinderne kunne forvente at leve mellem et halvt og tre et halvt år længere.

I alle befolkningsgrupper var den primære årsag til forskellen i levealder for mænd og kvinder store forskelle i børnedødeligheden.

Ifølge Virginia Zarulli og hendes medforfattere peger resultaterne på, at kvinders fordel i forhold til overlevelse har betydelige biologiske årsager, som påvirkes af sociale og miljømæssige faktorer.

- Når nyfødte piger har en bedre overlevelse end nyfødte drengebørn tyder det på, at det er en biologisk effekt frem for et resultat af sociale forhold. Den grundlæggende biologiske forskel i overlevelse bliver selvfølgelig påvirket af sociale forhold og det miljø man opholder sig i, men resultaterne peger på en stærk biologisk forklaring bag forskellen i mænd og kvinders overlevelse, siger Virginia Zarulli.

Du kan læse hele den publicerede undersøgelse hos PNAS her.