Ny sen nyhedsudsendelse: Nu får fynboerne flere nyheder

Nu kommer der endnu flere fynske nyheder ud til fynboerne.

TV 2 lukker nemlig for 22 Nyhederne og gør plads til, at fynboerne fra januar 2019 får flere minutters fynske nyheder.

I de kommende år har vi en klar strategi om at vokse på digitale medieplatforme, men vi holder samtidig skarp fokus på konstant at forbedre os på tv. Esben Seerup, direktør på TV 2/Fyn

TV 2/Fyn vil fra den 28. januar 2019 rykke den sene aftenudsendelse frem til klokken 22 fra mandag til torsdag, og så vil udsendelsen blive udvidet med et par minutter. Det sker samtidig med, at TV 2 flytter sin sene udsendelse til klokken 21.30.

- Det er aldeles fremragende for TV 2/Fyn. Dels får vi udvidet sendetiden med to minutter, så vi kan lave en mere helstøbt nyhedsudsendelse. Dels får vi et fast starttidspunkt, klokken 22.00 præcis. Og dels vil vi nå flere fynboer på dette tidspunkt end i dag, hvor mange begynder at gå i seng, når vi sender ved 22.30-tiden, siger Esben Seerup, der er direktør på TV 2/Fyn.

Flere ser fynsk tv

Selvom mange medieeksperter for nogle år siden forudså traditionel tv’s snarlige død, går det den modsatte vej for TV 2/Fyns nyhedsudsendelser på TV 2.

I 2017 steg seertallet samlet i hovedudsendelsen klokken 19.30 i forhold til 2016. Og her i efteråret 2018 vidner seertallene fortsat om stor fynsk interesse.

I oktober var TV 2/Fyns såkaldte 19.30-share – fynboer med fjernsynet tændt under hovedudsendelsen på TV 2– således på 44,8 procent.

- I de kommende år har vi en klar strategi om at vokse på digitale medieplatforme, men vi holder samtidig skarp fokus på konstant at forbedre os på tv. Her passer den nye, udvidede sendetid klokken 22 perfekt for TV 2/Fyn, fortæller Esben Seerup.