Millioninvestering: Ny stor dramaserie skal optages på Fyn

Gader og stræder i Assens bliver en fast bestanddel af kulissen, når filmhold og skuespillere snart kommer til at bevæge sig rundt i Assens Kommune.

Fra januar og seks måneder frem kommer holdet fra produktionsselskabet Motor til at opholde sig i området for at optage "Fred til lands", der er en fælles produktion med DR Drama.

FilmFyn støtter produktionen med fem milioner kroner, hvilket er blandt de største støttebeløb, fonden hidtil har ydet. Dramaserien "1864" blev støttet med et lignende beløb.

Til gengæld kommer pengene godt igen til øen. Ifølge aftalen med Motor skal produktionen nemlig omsætte for 13 millioner kroner på Fyn. Det kan være indkøb, lokale lønninger, forplejning og indkvartering.

En psykologisk dramaserie med stærke kræfter bag

"Fred til lands" er en psykologisk dramaserie, der er skrevet og skabt af Christian Torpe og Marie Østerbye, som blandt andet har lavet tv-serier som ”Rita” og ”Hjørdis” og den amerikanske Stephen King-filmatisering ”The Mist”.

Serien skal instrueres af Louise Friedberg, der tidligere har instrueret ”Herrens Veje”, ”Borgen”, ”Norskov” og ”House of Cards”. Serien bliver produceret af Jesper Morthorst, der står bag prisvindende succeser som ”Stille hjerte”, ”Heartstone”, ”Norskov” og ”Rita”.

Den nye dramaserie har forventet premiere på DR1 og DRTV i efteråret 2019.

Hovedforfatter fra Fyn

Den ene af hovedforfatterne – Christian Torpe – har selv et indgående kendskab til Fyn, da han oprindeligt stammer fra Ullerslev på Østfyn. Han har udover tv-serierne blandt andet også skrevet det Bodil-vindende manuskript til ”Stille hjerte”, der blev instrueret af Bille August og som i sin tid er optaget i Kerteminde Kommune.

Senest har han skrevet den amerikanske film ”Blackbird”, der er et remake af ”Stille hjerte” og blandt andre har Kate Winslet på rollelisten, samt filmatiseringen af Christian Jungersens bestseller-roman ”Undtagelsen”, som får dansk biografpremiere næste år.

Marie Østerbye har skrevet flere episoder af tv-serierne ”Rita” og ”Bedre skilt end aldrig” samt Netflix-serien ”The Rain”, og hun har sammen med Torpe skrevet komedien ”Sover Dolly på ryggen?”, som Hella Joof instruerede.

Hele serien optages på Fyn

Hele den store serie optages Fyn og produktionsselskabet Motor har igennem længere tid med FilmFyns hjælp været i fuld gang med at finde fynske locations til serien. Optagelserne, der starter til januar, vil primært finde sted i Assens Kommune blandt andet i og omkring Vissenbjerg, Skalbjerg, Aarup, Bred, Ebberup.

I den seneste tid har der også været holdt en række lokale castings for at finde fynske statister og skuespillere.

Lige nu er Motor og DR i fuld gang med at caste skuespillere til ”Fred til lands”.

