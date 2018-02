Ny struktur og ny chef-udskiftning hos Ewii

Forretningsdirektør fratræder efter ny struktur i energiselskab.

For få dage siden afskedigede Ewiis nye direktør Lars Bonderup Bjørn otte medarbejdere og sagde farvel til direktøren for udviklingsselskaberne Ewii Mobility A/S og Ewii Telecare.

Til gengæld overtog han selv styringen af virksomhederne.

Nu ryger endnu en chef i forbindelse med den nye forandringsproces, som energikoncernen har sat i gang.

Ewii, der betjener forbrugerne i Trekantområdet, opdeler nu virksomheden i to søjler: Trefor Infrastruktur og Ewii Business.

Opdelingen sker for at skabe forretningsmæssigt logisk sammenhængende enheder, og med virkning fra årsskiftet 2017/18 bliver holdingselskabet EWII A/S derfor delt op i tre selskaber:

Trefor Infrastruktur A/S, som et holdingselskab for infrastrukturselskaberne

Ewii Business A/S, som holdingselskab for de kommercielle aktiviteter

Ewii A/S, som et fælles administrationsselskab

Samtidig opdeles det nuværende Ewii Teknik A/S, så aktiviteterne indpasses under hver søjle i de to selskaber Trefor Teknik A/S og Ewii Teknik A/S.

- Samlet set betyder strukturændringerne, at de lovmæssige krav om, at elnet-, vand- og varmeselskaberne skal have deres egen særskilte identitet, opfyldes. Udover at vi går foran med at følge de politiske intentioner, så ønsker vi samtidig at styrke alle koncernens forretningsområder, siger Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør i Ewii.

En konsekvens af opsplitningen af Ewii Teknik A/S er, at grundlaget for en forretningsdirektør forsvinder. Derfor fratræder Jette Post sin stilling pr. 9. februar.

- Jette kender om nogen vores koncern og har taget en virkelig stor tørn i de forskellige turnarounds Ewii har haft gennem de senere år. Jeg vil gerne sige Jette en meget stor tak for indsatsen, siger Lars Bonderup Bjørn.