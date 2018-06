Ny teaterscene kan være på vej til Vollsmose

Børne- og ungdomsteatret Nørregaards Teater vil gerne oprette en ekstra scene et nyt sted i byen. By- og Kulturrådmanden er med på ideen og peger på Vollsmose.

Der er ganske vist højt til loftet, hvor lamperne hænger på Nørregaards Teater. Men teatret savner albuerum.

- Vi drømmer om at få et ekstra spillested et sted i byen, siger teaterleder Carsten Wittrock.

Siden teatret blev etableret i 2011 er publikumstallet blevet fordoblet på det lille teater, der producerer og viser forestillinger for børn og unge.

Dermed er det årlige publikumstal nu oppe på 8000, men da teatersalen er lille, kan der kun være få publikummer ad gangen. For øjeblikket er teatret ved at forberede forestillingen 'Charles - Kære far, findes der Nutella i Afghanistan', der har premiere til september. Men der er kun plads til 50 publikummer ved hver forestilling, og prøverne lægger beslag på salen i lang tid, så der ikke er plads til gæstespil imens.

- Når vi har et lokale, som dét vi står i, så når man på et tidspunkt et kapacitetsmaksimum. Og Odense er jo en storby, der har et stort potentiale i publikum, siger Carsten Wittrock.

For mig er det oplagt, at vi har Vollsmose Kulturhus med gode faciliteter og ikke så meget indhold. At få en kulturaktivitet derud, der er der for kulturens skyld - ikke som socialprojekt, det ville jeg gerne drøfte med dem Jane Jegind, By- og Kulturrådmand, Odense, Venstre.

Nørregaards Teater er et af byens tre små storbyteatre, der netop har præsenteret deres visioner for den kommende fireårige tilskudsperiode for By- og Kulturudvalget. Den nuværende aftaleperiode udløber 30. juni 2019, og da kommunens budget for 2019 skal lægges i de kommende måneder, er det nu, aftalerne for de små storbyteatre skal lægges.

Børne- og ungdomsteatret har altså ønsket en ekstra scene at spille på, og det ønske bliver godt modtaget hos By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V).

- Det er en rigtig spændende ide. De trækker fulde huse, og derfor har de heller ikke mulighed for at udvide så meget mere, der hvor de er. Så det er absolut værd at indgå i en dialog omkring, siger Jane Jegind.

Hun har også et bud på, hvor man kunne placere en ekstra teaterscene i byen.

- For mig er det oplagt, at vi har Vollsmose Kulturhus med gode faciliteter og ikke så meget indhold. At få en kulturaktivitet derud, der er der for kulturens skyld - ikke som socialprojekt, det ville jeg gerne drøfte med dem.

Jane Jegind arbejdede tidligere på året for at flytte Det Fynske Kunstakademi til Vollsmose, men et flertal i udvalget besluttede at lade akademiet flytte ind i den gamle kunstmuseumsbygning i Jernbanegade.

Vollsmose Kulturhus har tidligere haft et selvstændigt aktivitetsliv, men huset mistede fra 1. januar 2018 sit kommunale tilskud og har siden da været administreret af Odense Bibliotekerne.

Carsten Wittrock er helt med på Jeginds tanker om Vollsmose som placering for en ekstra scene.

- Jeg synes, det kunne være en fantastisk ide, fordi der er mange perspektiver i at inddrage Vollsmose i vores aktiviteter, siger han.

Vilje til at finde pengene

Det vil ikke være gratis at oprette en ekstra scene. Carsten Wittrock mener, at der årligt vil være merudgifter for 3-400.000 kroner forbundet med det, afhængig af lokalernes stand.

Men det skræmmer ikke Jane Jegind, hvis teatret skal have flere penge. Tilskudsmidlerne kommer fra både staten og kommunen, og den tidligere kulturminister Bertel Haarder (V), gennemførte i 2016 en omfordeling, så der i de kommende år vil tilflyde flere penge til provinsens små storbyteatre. Det er blandt andet disse midler, Jegind læner sig op af, når støttekronerne for den kommende fireårige periode skal fordeles mellem byens tre små storbyteatre. Men placeringen i Vollsmose kan også blive en del af et andet politisk puslespil.

- Vi sidder i nogle Vollsmoseforhandlinger, hvor vi snakker om, hvad vi kan gøre for at Vollsmose bliver til en normal bydel. Og dér er det min overbevisning, at både kunsten, kulturen og biblioteket er en del af svaret på det spørgsmål.

Carsten Wittrock håber, det vil lykkes at etablere en ekstra scene i forbindelse med de kommende forhandlinger.

- Man skal selvfølgelig vænne publikum til at gå to forskellige steder hen, men det er en tilvænning, som vil medføre flere teateroplevelser. Og så er det jo vores mål at nå ethvert barn i Odense Kommune mindst én gang om året med en scenekunstnerisk oplevelse, siger han.

De øvrige små storbyteatre i Odense er Teater Momentum og Den Fynske Opera. De holder alle til i forskellige dele af Teaterhuset på Filosofgangen.

Teaterhuset på Filosofgangen i Odense er delt mellem Teater Momentum, Den Fynske Opera og Nørregaards Teater. Foto: Morten Albek